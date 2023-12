Racing Club, de la Liga Profesional de Argentina, es uno de los equipos que se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador, luego de concretarse la salida de Fernando Gago. La ‘Academia’ quedó eliminada el último domingo de la Copa de la Liga bajo la conducción interina de Grazzini-Videla. Por este motivo, la directiva del conjunto argentino acelera el proceso y tal parece que ya tiene al elegido para tomar el banquillo: Gustavo Costas.

Y es que el presidente de la institución tuvo una reunión este miércoles con el DT argentino, ídolo de la escuadra de Avellaneda, a quien se le presentó el proyecto. Como era de esperarse, el extécnico de Bolivia recibió de la mejor manera el interés del equipo de sus amores.

“Primero me sorprendió mucho, porque nunca me habían llamado, la verdad que me sorprendió. No lo esperaba sinceramente, pero a la vez, lo mismo que le dije a Blanco: “Yo quiero que si me lleva, que me lleve por todos estos años que estuve trabajando, lo que logré. Logré 15 vueltas olímpicas y perdí 6 finales. A casi todos los equipos que fui, lo llevamos a la Copa Sudamericana o la Libertadores”, reveló el estratega en una entrevista con ESPN.

Eso sí, Gustavo Costas aseguró que espera llegar a Racing de la mejor manera y siendo reconocido por sus años de trayectoria en el banquillo. Como se recuerda, en la ‘Academia’ vivió su primera experiencia como entrenador durante la temporada 1999-2000.

“Por eso digo, le dije a Blanco eso, si me lleva, no es por la gente que quiere que vuelva, o porque fui un emblema del club, que me lleven por lo todo lo que podemos dar nosotros. Quiero eso nada más. Soy hincha y ojalá pueda llegar al club. Quiero que me lleven por eso”, añadió.

Los números que dejó Gustavo Costas en Bolivia

Gustavo Costas estuvo a cargo de la Selección de Bolivia desde 2022 y los cuatro primeros partidos que disputó en Eliminatorias Sudamericanas 2026 culminaron con sendas derrotas. En su debut, cayó 5-1 ante Brasil. Luego, en La Paz, fue derrotado por Argentina (3-0).

En la tercera jornada, también en su domicilio, fue abatido por Ecuador 1-2, mientras que en la cuarta fecha, en Asunción, perdió por 1-0 ante Paraguay. En relación a los amistosos con la ‘Verde’, el DT argentino jugó seis encuentros, de los cuales perdió cuatro, ganó uno y empató en una ocasión.





