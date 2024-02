Desde el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán vs. San Lorenzo juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV, este sábado 24 de febrero. El compromiso es válido por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Las acciones inician desde las 5:30 p.m. (hora peruana y dos horas más en Argentina). Cabe resaltar que la TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA será en señal de STAR Plus y AFA Play para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. ¡No te lo puedes perder!

Huracán calienta el partido ante San Lorenzo. (Video: Huracán / X)

Huracán vs. San Lorenzo: probables alineaciones

H. Ismael Galindez, C. Ibanez, L. Carrizo, F. Pereyra, H. de La Fuente, H. Fertoli, R. Echeverría, W. Alarcón, A. Sonora, L. Garate y W. Mazzantti. San Lorenzo: F. Altamirano, J. Romana, G. Lujan Melli, G. Hernandez, A. Giay, E. Irala, F. Perruzzi, M. Braida, I. Leguizamon, C. Barrios y A. Bareiro.