Desde el Estadio Libertadores de América, Independiente vs. Racing se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV en una nueva edición del Clásico de Avellaneda, este sábado 24 de febrero. El compromiso es válido por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Las acciones inician desde las 3:00 p.m. (hora peruana y dos horas más en Argentina). Cabe resaltar que la TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA será en señal de ESPN, STAR Plus AFA Play para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. ¡No te lo puedes perder!

Independiente recordó uno de los goles en su último partido. (Video: Independiente / X)

Independiente vs. Racing: probables alineaciones

Independiente: Rey; Isla, Fedorco, Laso, Pérez; Neves, Marcone, Mancuello, Luna; González, Avalos.

Rey; Isla, Fedorco, Laso, Pérez; Neves, Marcone, Mancuello, Luna; González, Avalos. Racing: Arias; Rubio, Sosa, García Basso; Solari, Zuculini, Almendra, Rojas, Quintero; Salas y Martínez.