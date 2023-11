Un día después de ser elegido como el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei comenzó a revelar algunos detalles de su plan de gobierno que pondrá en marcha a partir del 10 de diciembre. En una entrevista en radio Mitre, el político se refirió a la privatización de los medios públicos, como la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia nacional de noticias Télam. Recordemos que la TV Pública transmite partidos de diferentes competiciones del fútbol argentino y también de la Selección Argentina, vigente campeona del mundo.

“Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, le dijo al periodista Eduardo Feinmann. “Nosotros consideramos que la TV Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera negativa, abonando la campaña sucia”, agregó

Para Milei, la TV Pública, en primer lugar, tiene que ser recompuesta y luego debe ser privatizada. “No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado. Y la agencia Telám también”, concluyó.





¿Qué torneos de fútbol transmite la TV Pública?

Uno de los programas más vistos de la Televisión Pública es Fútbol ATP, que se encarga de las transmisiones de los partidos del fútbol argentino. Su estreno fue el 26 de febrero de 2021, con el partido entre Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield. Desde ese momento, se ha encargado de transmitir diferentes torneos y, últimamente, también los partidos de la ‘Albiceleste’.

Algunas de las competiciones sobre las que tiene derechos son los de la Primera División Masculina, Femenina y Federal A. Asimismo, desde hace unos meses, el Gobierno dispuso que los amistosos de la Selección Argentina sean transmitidos por la Televisión Pública, al considerar que tienen un “interés relevante” y ante la negativa de la empresa Torneos y Competencias.





Repercusiones que tuvo el triunfo de Milei en el fútbol

Luego de que Milei ganara las elecciones, personalidades del ámbito deportivo compartieron su postura al respecto. Jorge Brito, presidente de River, y Yamila Rodríguez, futbolista de la Selección Argentina, no dudaron en felicitar al político. “Le deseo que su gestión pueda contribuir a unirnos a todos en el camino de la paz, la estabilidad, el crecimiento y el progreso social. Dios bendiga a los argentinos”, dijo el dirigente. Por su parte, la futbolista pidió: “Por una Argentina mejor por favor”.

Después de unas horas, el club argentino Talleres de Córdoba publicó un mensaje en el que felicitó a Javier Milei por su triunfo el último domingo. “A 40 años de la democracia, celebramos la plena vigencia de las instituciones que son la base para el crecimiento con equidad, paz y progreso. Deseamos éxitos a la nueva gestión de Javier Milei y a su equipo de trabajo”, señaló.





¿Qué dijo Milei sobre las Sociedades Anónimas Deportivas?

Javier Milei tiene una propuesta a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). El electro presidente expresó su deseo de abrirles las puertas en Argentina. “Se tendría que abrir esa posibilidad, ¿por qué tiene que haber diferentes y no una única estructura societaria? ¿Por qué no puede haber un Manchester City en Argentina?, ¿En qué afecta a otras instituciones?”, comentó en medio de su campaña electoral.

Luego de que muchos clubes rechazaran la propuesta (incluida la Liga Profesional de Fútbol), alegando que los equipos “son de los socios”, el economista aclaró el panorama: “Es falso que voy a privatizar a los clubes de fútbol, eso es otra mentira. Yo dije que tendría que contemplarse la posibilidad (de otras estructuras). ¿Tiene que haber un sólo esquema de estructura societaria? No, puede haber distintas estructuras societarias. No va en mi definición, como liberal, no obligo a nadie”.





