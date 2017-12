Para un técnico de su nivel, podría decirse que tiene una espina clavada a nivel de clubes. Jorge Sampaoli nunca ganó la Copa Libertadores. El técnico argentino, que siempre cumplió una serie de objetivos que se trazó durante su carrera, nunca pudo llevar a instancias finales del torneo continental a la Universidad de Chile . Ganó la Copa Sudamericana, pero quedó pendiente un título que el clásico rival (Colo Colo) se llevó en la década de los 90. Por eso, en una charla con fanáticos de la ‘U’, el entrenador no dudó en expresar un posible regreso.



“Yo creo que en algún momento nos vamos a encontrar, seguramente cuando ustedes sean parte de la conducción de la ‘U’ también”, indicó el ex entrenador de la Selección de Chile a cientos de fanáticos de la ‘U’ que le insistían que vuelva al equipo en el corto plazo.



En tanto, el adiestrador de 57 años también tuvo palabras para su incidente con la policía trasandina, riña en que se le vio bastante ofuscado y donde agredió verbalmente a un uniformado, lo que le valió muchas críticas en Argentina y lo obligó a ofrecer disculpas públicas. Sampaoli aún no olvida un incidente en donde pasó un momento bochornoso.



“Estamos en una sociedad llena de envidia. Fue un incidente menor que terminó en una discusión, pero lamentablemente hoy se valoriza mucho todo ese tema. Estamos en una sociedad de mucha división, de mucha envidia”, cerró el seleccionador argentino.



El encuentro de la cita en Chile tuvo lugar en el Club Chocolate, cuyo lugar fue testigo del reencuentro del argentino con los hinchas de Universidad de Chile, club en el que pudo conquistar la Copa Sudamericana en 2011 y un tricampeonato a nivel local.