En el estadio José Amalfitani, River vs. Vélez se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este sábado 2 de setiembre por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro está programado para arrancar desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, dos horas más en Argentina) e irá por la transmisión de TNT Sports, Star Plus, ESPN, Fanatiz y Futbol Libre. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. No te lo puedes perder.

Luego de su eliminación en la Copa Libertadores -en octavos de final, ante Internacional-, el ‘Millonario’ ha puesto todas sus fichas en la Copa de la Liga Profesional. Este sábado tendrá que medirse ante Vélez, una fecha después de golear a Barracas Central. Es importante el triunfo para seguir escalando en la Zona 1; mientras que el ‘Fortín’ intentará sumar para no complicarse en el fondo.

River ya se recuperó de la eliminación copera y el objetivo es seguir pisando fuerte ante un conjunto que atraviesa un momento complicado. La intención del entrenador Martín Demichelis es no modificar mucho el equipo que goleó hace unos días, sobre todo teniendo en cuenta que seguirá sin contar con jugadores como Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Rodrigo Aliendro.

Facundo Colidio, quien ha tenido varios ingresos de buen nivel en el segundo tiempo, se metería en el once inicial en el duelo ante el ‘Fortín’. Sería titular por primera vez en la ‘Banda’ y reemplazaría a Agustín Palavecino. El resto de la formación se mantendría igual.

River vs. Vélez: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Colombia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Ecuador : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Uruguay : 9:30 p.m.

: 9:30 p.m. Brasil: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Chile : 8:30 p.m.

: 8:30 p.m. Bolivia: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Venezuela: 8:30 p.m.

Vélez, por su parte, llega a este cotejo tras perder por 1-2 ante Independiente de Avellaneda. Matias Gimenez marcó un doblete para el ‘Rojo’. Santiago Castro había puesto el empate momentáneo. Ahora intentará recompensarse con su gente ante el ‘Millonario’. Nos espera un gran encuentro en el estadio José Amalfitani.

¿Canales para ver River vs. Vélez?

El partido entre River y Vélez correspondiente a la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional será emitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de TNT Sports, ESPN, STAR Plus, Fanatiz y Fútbol Libre TV para toda América Latina. No olvides que en Depor te mantendremos informado con todas las actualizaciones.

River vs. Vélez: alineaciones probables

River: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Facundo Colidio, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Vélez: Leonardo Burian; Roberto García, Lautaro Giannetti, Valentin Gomez, Elias Gomez; Juan Mendez, Yeison Gordillo, Gianluca Prestianni, Walter Bou, Francisco Pizzini; Braian Romero.





