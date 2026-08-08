El mundo del fútbol quedó conmocionado este sábado tras conocerse el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años. El empresario murió en Rosario luego de atravesar una prolongada enfermedad. La noticia generó numerosas muestras de pesar y mensajes de apoyo hacia la familia del capitán argentino, especialmente para Lionel Messi y sus seres más cercanos. Jorge Messi fue una figura fundamental en la carrera del futbolista, acompañándolo desde sus primeros pasos hasta su consolidación como una de las grandes estrellas de la historia del fútbol.

Jorge fue una figura fundamental en la carrera de Lionel, especialmente durante sus primeros años como futbolista. Además de ser su padre, ejerció como representante y estuvo involucrado en buena parte de las decisiones que marcaron el camino profesional del astro argentino.

La noticia provocó una rápida reacción de instituciones y clubes de distintos países. Barcelona, donde Messi construyó gran parte de su historia, expresó públicamente sus condolencias y acompañó al jugador y a toda su familia en este difícil momento.

Una de las muestras más llamativas llegó desde el Real Madrid. El histórico rival de Barcelona dejó de lado cualquier rivalidad deportiva para enviar un mensaje de solidaridad a Lionel Messi tras la pérdida de su padre.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026

La Asociación del Fútbol Argentino también se sumó a las muestras de apoyo hacia el capitán de la Albiceleste. El fallecimiento de Jorge Messi generó además repercusiones dentro del fútbol argentino y distintas instituciones expresaron su acompañamiento.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

Rosario, ciudad natal de la familia Messi, también reaccionó ante la noticia. Clubes e instituciones vinculadas al fútbol argentino expresaron sus condolencias y destacaron la importancia que tuvo Jorge en la vida y carrera del histórico futbolista.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

El fallecimiento de Jorge Messi llega después de un periodo en el que su estado de salud había generado preocupación. En junio, la familia había pedido respeto por su privacidad y había aclarado que únicamente sus allegados contaban con información precisa sobre su situación médica.

Ahora, las muestras de solidaridad se multiplican alrededor del mundo mientras Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El fútbol, esta vez, dejó de lado camisetas y rivalidades para acompañar al capitán argentino y a su familia.

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