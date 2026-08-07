Hasta hace unas semanas, todo parecía dado para que Rodri, mejor futbolista del Mundial 2026 y pieza clave para que España consiguiera su segunda estrella en Estados Unidos, sea nuevo futbolista del Real Madrid. Con un año de contrato con el Manchester City, parecía que el volante se mudaría sin problemas a la capital de España. Sin embargo, todo cambió en los últimos días y el panorama pinta favorable para que el Barcelona, su clásico rival, se lleve a uno de los mejores mediocampistas del mundo para reforzar el plantel de Hansi Flick.

En un primer momento, el futbolista de 30 años se había mostrado abierto a negociar con el Real Madrid y se lo había hecho saber al Manchester City. Después del Mundial y con la llegada de José Mourinho, todo parecía dado para que los blancos corrigieran uno de los grandes déficits en la conformación de su plantilla: la ausencia de un mediocampista que pudiera ser el director del orquesta del equipo, algo que perdieron con el retiro de Toni Kroos.

No obstante, las tratativas empezaron a dilatarse más de la cuenta y eso no cayó bien en el entorno de Rodri. Desde España apuntan a que incluso hubo un cambio en la postura del Real Madrid respecto a los términos económicos, alargando más la historia hasta el punto que todos conocemos. Mientras el futbolista veía cómo en el Santiago Bernabéu no escatimaban en otras contrataciones, su futuro se sumía en la incertidumbre.

Con el inicio de la Premier League a la vuelta de la esquina, la opción del Barcelona apareció en el momento justo para que Rodri pudiera esclarecer el siguiente paso en su carrera. Según reportó en su momento Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, los diálogos entre los culés y el entorno del jugador avanzaron positivamente desde el primer día, dejando como resultado una respuesta positiva desde lo verbal.

Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta mediados del 2027. (Foto: Getty Images)

Rodri le hizo saber a su entorno su deseo de firmar por el Barcelona y les pidió que apurasen lo que fuera necesario para que las negociaciones no se dilataran como ocurrió con el Real Madrid. Desde la directiva azulgrana no se quedaron dormidos y rápidamente llegaron a un acuerdo sobre el salario que percibirá el campeón del mundo al mudarse al Campo Nou.

Así pues, lo que se viene resolviendo en estos momentos son los términos propuestos por ambos clubes para llegar a un entendimiento y concretar la transferencia. Fabrizio Romano, en su último reporte de hoy viernes, señaló que el Barcelona había hecho una primera propuesta cercana a los 50 millones de euros, la misma que fue rechazada por el Manchester City.

“Las negociaciones entre el Barça y el Manchester City por Rodri están en marcha; conversaciones directas entre oficiales en lugar de propuestas formales. El City no aceptará el paquete cercano a los 50 millones de euros ofrecido por el Barça; ya está trabajando en una nueva propuesta para obtener el visto bueno. Rodri solo quiere al Barça”, publicó en su cuenta de X.

Con esta primera respuesta, los azulgranas están trabajando para hacer un nuevo ofrecimiento y convencer a los ‘Citizens’, con el objetivo de evitar que las tratativas se alarguen más de lo debido. Rodri solo quiere ir al Barcelona y con esa posición todo parece casi resuelto, salvo el tema económico que aún no está del todo claro entre ambos clubes. De no mediar inconvenientes, esto tendría que resolverse máximo durante la próxima semana.

Real Madrid estuvo interesado en fichar a Rodri. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto pagará el Barcelona por Rodri?

Rodri, quien hasta el momento tiene contrato con el Manchester City hasta mediados del 2027, está cerca de quedarse como agente libre y eso ha facilitado el visto bueno para que pueda cambiar de aires. Sin embargo, para que los ‘Ciudadanos’ den luz verde para una transferencia, el Barcelona tendrá que desembolsar una cifra superior a los 50 millones de euros.

¿Por qué Rodri ya no irá al Real Madrid?

En un primer momento, el Real Madrid fue la única opción que satisfacía los requerimientos de Rodri para cambiar de aires al salir de la Premier League. No obstante, las negociaciones con el Manchester City se entramparon y ante tanta incertidumbre, el futbolista y su entorno voltearon a ver otras alternativas. Con el Barcelona atento a cualquier movimiento, no fue muy difícil para el volante decidir su nuevo destino tras su paso por el fútbol inglés.

Rodri salió campeón del mundo con España tras vencer a Argentina en la final. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR