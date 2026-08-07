Los Chankas emitieron un comunicado luego de los incidentes registrados al término del partido frente a Sport Huancayo. La institución aseguró haber recibido comunicaciones, testimonios y material audiovisual que evidenciarían agresiones contra integrantes de su hinchada.
De acuerdo con el club, entre los afectados se encontraban aficionados que viajaron desde Lima para acompañar al equipo. También fueron reportados seguidores de Los Chankas que radican en Huancayo y acudieron al estadio para presenciar el encuentro.
La institución señaló que los hechos involucraron a mujeres, niños, adultos mayores y familias. Según su versión, estas personas fueron víctimas del lanzamiento de agua, botellas y otros objetos, además de diferentes acciones que calificaron como agresivas.
Ante esta situación, Los Chankas rechazaron categóricamente cualquier acto de violencia ocurrido alrededor del encuentro. El club consideró inaceptable cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo la integridad de quienes asisten a un escenario deportivo.
El cuadro andahuaylino también remarcó que el fútbol debe ser un espacio de respeto, encuentro y sana competencia. La institución puso especial énfasis en la presencia de niños y familias, quienes deben contar con las garantías necesarias durante una jornada deportiva.
Por ello, Los Chankas hicieron un llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas y sanciones correspondientes. Además, solicitaron que se refuercen los protocolos de seguridad para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
La institución sostuvo que su hinchada merece acompañar al equipo con tranquilidad, seguridad y respeto. En ese sentido, exigió garantías para la denominada Nación Chanka y rechazó cualquier situación que pueda poner en peligro a sus aficionados.
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