La fiesta en el Estadio Monumental por los 102 años del club Universitario de Deportes, no se pudo celebrar en su totalidad pues los ‘cremas’ se toparon con la difícil tarea de medirse frente a Sporting Cristal. Pese a que comenzaron ganando, una infracción en el área terminó con un penal a favor de los ‘celestes’ quienes apagaron la celebración que se vivía por el gol de Gianluca Lapadula. Frente a ello, Héctor Cúper aprovechó la conferencia de prensa para aclarar algunos puntos afirmando estar contento con el desempeño del plantel.

El experimentado director técnico argentino reconoció comprender perfectamente la evidente disconformidad mostrada por los hinchas tras consumarse la igualdad en condición de local. Sin embargo, el estratega valoró positivamente el funcionamiento táctico de su escuadra, asegurando con total firmeza que disputaron su mejor compromiso en lo que va del torneo.

Durante su profundo análisis pospartido, el entrenador destacó la notable superioridad exhibida sobre el terreno de juego frente a su clásico rival. “De los partidos del Clausura, este ha sido el mejor, se ha visto que el juego ha sido diferente, y es cierto que no acompañó el resultado”, manifestó.

Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: LFP)

El timonel no ocultó su pesadumbre por arruinar parcialmente los festejos institucionales de los aficionados merengues. “Estamos tristes por no haberle dado a la gente de Universitario el triunfo en su aniversario, pero en líneas generales, el resultado no me puede quitar las cosas que el equipo ha hecho bien”, argumentó.

Ahondando en el rendimiento colectivo, el técnico de setenta años consideró que el empate fue sumamente injusto para sus dirigidos. “Esta noche Universitario ha hecho méritos como para ganar el partido. El equipo hoy mejoró con respecto a otros partidos que hemos ganado”, sentenció Cúper con gran convicción.

El líder del comando técnico defendió férreamente su reciente cambio táctico, apostando nuevamente por la línea de tres defensores. “Tenemos que seguir con este sistema, se ha visto diferente a otros juegos, debemos continuar mejorando y trabajando”, señaló el estratega pidiendo paciencia a la tribuna estudiantil.

Lima, Perú. Viernes, 7 de agosto del 2026. Partido válido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 del fútbol de primera división entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Pese a la hostilidad generada desde las graderías por dejar escapar valiosos puntos, el preparador prefirió rescatar la autocrítica interna de su plantel. “Dentro del vestuario, si bien el jugador estaba triste por el resultado, pero hemos visto una mejoría y eso es importante”, confesó el técnico sobre la intimidad crema.

Finalmente, el entrenador se pronunció sobre las llamativas ausencias de referentes importantes como Piero Quispe, Bryan Reyna y Edison Flores en su esquema titular. “No quiere decir que el que no jugó hoy, no tiene posibilidad de jugar, es una competencia que beneficia y el que esté mejor va a jugar”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR