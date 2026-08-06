El Torneo Clausura continúa regalando enormes expectativas en cada jornada disputada y esta vez absolutamente todas las miradas apuntan al esperado enfrentamiento entre Sport Boys y Alianza Lima. En la antesala de este vibrante compromiso, el experimentado mediocampista nacional Christian Cueva decidió tomar la palabra para referirse a su inminente regreso a los campos de juego. Buscando despejar cualquier tipo de dudas sobre su estado físico actual, el volante chalaco reveló detalles de cómo avanza su recuperación para aportar al primer plantel.

El mediocentro nacional todavía no ha sumado minutos oficiales con la camiseta rosada en el presente campeonato debido a una inoportuna lesión sufrida, en apenas sus primeros minutos en cancha del partido frente a Comerciantes FC por la Copa de la Liga.

Sin embargo, el experimentado deportista ha trabajado arduamente bajo las estrictas órdenes del departamento médico durante las últimas semanas para superar definitivamente estas dolencias musculares y ponerse a entera disposición del comando técnico chalaco, liderado por el estratega Carlos Desio, de cara a este clásico moderno.

Christian Cueva se lesionó, pero Sport Boys clasificó a los cuartos de final de la Liga de la Copa. (Captura Bicolor+)

A pesar del gran entusiasmo que siente por volver a pisar el gramado, el mediocampista fue sumamente cauto respecto a su posible titularidad ante el cuadro blanquiazul. “Estoy recuperándome. Estoy bien, pero la decisión es el entrenador”, aclaró el exjugador de la selección peruana.

El jugador recalcó que el beneficio del equipo siempre estará por encima de cualquier deseo personal por sumar minutos. “Para nosotros lo más importante es estar atentos a lo que significa Boys”, enfatizó ‘Aladino’ durante su reciente contacto con la prensa deportiva.

Dejando de lado su situación médica, el volante de treinta y cuatro años se tomó un tiempo para analizar el funcionamiento que viene mostrando la escuadra del Callao. “El grupo está demostrando un gran juego colectivo”, reconoció el futbolista.

Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Getty Images / GEC)

Palpita la previa de duelo con Alianza Lima

Respecto al trascendental duelo sabatino, Cueva reconoció la inmensa magnitud del compromiso, pero reafirmó el enfoque exclusivo que existe en la interna del club. “Después, hay un partido de dos grandes como es Alianza, pero nosotros nos enfocamos en los que es Boys”, aseveró.

El mediocentro también aprovechó los reflectores para mostrar su profunda gratitud hacia la histórica institución porteña y sus hinchas. “Estoy muy contento por cómo me recibieron. No fue un inicio de lo mejor”, confesó el jugador, haciendo una sincera autocrítica sobre los obstáculos iniciales.

Finalmente, el atacante se mostró sumamente esperanzado respecto a lo que puede lograr defendiendo los colores de la popular misilera en este campeonato. “Sé que Dios tiene grandes cosas para mí acá en el Boys”, sentenció el futbolista, aguardando pisar la cancha este sábado a las ocho de la noche en el Estadio Nacional.

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