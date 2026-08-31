El mundo del fútbol internacional se paraliza tras conocerse una noticia verdaderamente histórica que marca el final absoluto de una era gloriosa. Luego de muchísimos rumores surgidos tras la finalización de la Copa del Mundo 2026, el extraordinario astro Lionel Messi oficializó su retiro definitivo de la Selección de Argentina. Mediante un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, el talentoso atacante sudamericano le puso punto final a su extensa trayectoria defendiendo la camiseta albiceleste con la que tocó la inmensa gloria.

La inminente salida del legendario capitán sudamericano representa un durísimo golpe para todos los amantes del balompié mundial. El actual delantero del Inter Miami reconoció abiertamente que tomar esta postura representó un inmenso dolor en el alma, pero admitió con profunda madurez que comprendía perfectamente que era el momento indicado para dar un paso al costado.

En su extenso y conmovedor mensaje de despedida, el histórico goleador rosarino quiso dejar en claro su enorme compromiso durante toda su carrera internacional. “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé”, detalló el atacante sobre su incondicional entrega deportiva.

Lionel Messi publicó una carta escrita a mano en su redes sociales. (Foto: @leomessi)

El Capitán de la Selección aprovechó la oportunidad para valorar la conexión lograda con su inmensa hinchada durante estas dos décadas de constante lucha en los terrenos de juego. El objetivo principal siempre fue “darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, remarcó emocionado.

A lo largo de la sorpresiva publicación, el campeón del mundo dedicó unas sentidas palabras de eterno agradecimiento para todas las personas que lo rodearon durante este extenso trayecto deportivo. “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro”, confesó con evidente nostalgia.

Tras confirmar su alejamiento definitivo del terreno de juego a nivel de selecciones, el ídolo prometió seguir apoyando al combinado nacional, pero asumiendo un rol completamente distinto al que nos tenía acostumbrados. “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, prometió.

LIonel Messi expresó todos su dolor tras la muerte de su padre con sus seguidores (Foto: @TYCSports)

El emblemático futbolista tampoco quiso olvidarse de su círculo más íntimo y de los profesionales que marcaron su exitoso recorrido. “Gracias a mi familia por estar siempre... Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, valoró el crack sudamericano.

Finalmente, el histórico jugador reveló el verdadero origen cronológico de esta trascendental carta de despedida, evidenciando un complejo escenario personal de por medio. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, concluyó el diez.

El último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

El 19 de julio de 2026 quedará marcado en la historia del fútbol como el día en que Lionel Messi vistió por última vez la camiseta de la Selección Argentina. El capitán disputó los 120 minutos de la final del Mundial 2026 frente a España, un encuentro sumamente disputado que se definió en el tiempo extra a favor del conjunto europeo por 1-0.

Con su partida, Messi deja un vacío imposible de llenar pero un legado eterno que transformó por completo al fútbol argentino. A lo largo de una impecable trayectoria, registró un récord histórico de 207 partidos jugados y 125 goles convertidos con la selección mayor.

Más allá de las impresionantes estadísticas, el legendario diez grabó su nombre en la gloria eterna al comandar una de las eras más exitosas del país, conquistando la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el ansiado Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato de América en 2024.

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