Un fin de semana bastante movido en el fútbol peruano dejó como resultado el triunfo de Sport Boys, frente a un Sporting Cristal que vive rodeado de cuestionamientos. Pero mientras en La Florida sufren por este resultado, el Callao terminó siendo una fiesta a todo dar por el resurgimiento de su equipo popular. Pero más allá del resultado, los hinchas han posado su atención en la buena recuperación de Christian Cueva, que cada vez suma más minutos con la camiseta ‘rosada’, siendo un arma importante de desequilibrio en este Torneo Clausura.

Frente a este panorama, el primero en resaltar su importancia en el terreno de juego fue Carlos Desio. El estratega ‘porteño’ no dudó en reconocer las habilidades diferentes que tiene el ’10’ y que los ayudan a superar a sus rivales, como sucedió con la escuadra rimense este ultimo domingo.

“A Christian no hay que resucitarlo, cuando le das la confianza la calidad siempre está. El cerebro que tiene es diferente a la mayoría de los que están acá, porque está adelantado en la parte más importante que tiene el jugador, que es la cabeza”, comentó a la prensa.

Sport Boys venció a Sporting Cristal luego de 19 años en el estadio Miguel Grau del Callao. Foto: Antonio Melgarejo | EC.

Durante mucho tiempo, esa característica fue criticada duramente, pues muchos cuestionaban que tuviera la cabeza “en otro lado“ y no se enfocara en volver a su más alto nivel en el fútbol profesional. Pero la clave, como ya es costumbre, parece que ha sido tener un entrenador que le dé la confianza para volver a su 100% en las canchas.

Y eso es algo que ha reconocido el propio Desio también, quien reveló las claves y estrategias que usó con ‘Aladino’ para que pueda mostrar un buen nivel y apuntar, incluso, a volver a la Selección Peruana, algo que el jugador aún ve como una clara posibilidad de que se cumpla, sabiendo que se acercan unos amistosos importantes.

“Siempre nos va a dar cosas cuando lo pones bien físicamente, cuando le das confianza y cuando sobre todas las cosas le das la continuidad. Así Christian responde de la mejor manera”, sostuvo el director técnico del Sport Boys.

¿Fue el mejor partido de Sport Boys?

Después de tener un Torneo Apertura con muchos altibajos e irregularidades, el equipo del Puerto llega en una racha de buenas derrotas de manera consecutiva, por lo que Carlos Desio aclaró si este duelo con Sporting Cristal, fue el mejor partido que le vio hasta el momento a sus dirigidos.

“El partido con Cienciano también fue una buena presentación, donde fuimos mucho más efectivos que ahora. Tuvimos (Contra Cristal) varias situaciones pero no fuimos claros a la hora de terminar la jugada. Tuvimos buenos momentos, al final quizá se complicó por la necesidad de Cristal”, concluyó.

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