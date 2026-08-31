El desarrollo del Torneo Clausura continúa dejando grandes repercusiones mediáticas y esta vez todas las miradas apuntaron hacia la gran victoria de Sport Boys. Tras lograr un valioso triunfo por la mínima diferencia frente a Sporting Cristal en condición de local, el experimentado defensor nacional Carlos Zambrano decidió alzar la voz frente a las cámaras. El aguerrido zaguero rosado analizó el presente deportivo del equipo chalaco, pero sorprendió al lanzar una durísima crítica directa contra las máximas autoridades organizadoras del actual campeonato peruano.

El popular ‘León’ fue interceptado por la prensa deportiva mientras abandonaba el recinto del Callao luego de concretar este importante resultado que rompió una larga racha negativa contra los bajopontinos. Este destacado triunfo no solo reconforta al plantel, sino que también empieza a ilusionar a toda la fanaticada porteña con la posibilidad real de pelear en la parte alta de la tabla, aunque el aspecto institucional sigue generando un profundo malestar en la interna del vestuario.

Aprovechando la enorme atención mediática, el experimentado futbolista envió un mensaje sumamente contundente dirigido tanto a la directiva de la ‘Misilera’ como a los organizadores. El reclamo se centró en las unidades que el club ha perdido recientemente en la tabla acumulada debido a diversos pagos realizados fuera de los plazos establecidos, remarcando que este tipo de drásticas sanciones terminan castigando injustamente todo el esfuerzo físico y táctico que realiza la plantilla.

Con evidente frustración por la incómoda situación, el defensor expresó el sentir generalizado de sus compañeros de equipo. “Vamos paso a paso, el Boys venía de muchos años peleando la baja. Yo llegué cuando estaba peleando la baja con 17-18 puntos, pero hay cosas extrafutbolísticas que se tendrían que mejorar mucho a nivel dirigencial y a nivel de federación, porque no es posible que un equipo se esté matando dentro del campo y te estén quitando puntos a la ligera”, señaló el zaguero.

En esa misma línea de cuestionamientos, Zambrano amplió su profunda molestia hacia la Federación Peruana de Fútbol y la organización general de la Liga 1. El central criticó severamente el sistema que permite la participación activa de clubes que arrastran considerables deudas económicas de temporadas anteriores, considerando que estas irregularidades desvirtúan por completo la esencia de la sana competencia.

Según la firme opinión del zaguero central, estas complejas situaciones financieras deberían resolverse obligatoriamente antes del inicio oficial del campeonato nacional. De esta manera, se evitaría que el trabajo estrictamente deportivo termine viéndose severamente afectado por las irresponsabilidades gerenciales que escapan por completo del control del cuerpo técnico y de los propios atletas de alto rendimiento.

Para cerrar su contundente descargo frente a los micrófonos, el jugador propuso medidas mucho más radicales desde el arranque del certamen. “Lo más lógico sería que ese equipo no participe desde un comienzo y que no te jod el trabajo que todos los jugadores vienen haciendo porque las deudas son pasadas, pero bueno, eso es muy incómodo y tendría que manejarlo la federación o la Liga porque el trabajo de uno se ve manchado por esta quita de puntos”, sostuvo.

Tras estas explosivas y sinceras declaraciones, el ambiente en el primer puerto se mantiene en alerta respecto a los temas administrativos. Mientras la dirigencia intenta ordenar las finanzas para evitar futuras penalidades en la tabla, el equipo rosado buscará mantenerse enfocado netamente en el aspecto deportivo para seguir sumando victorias que los alejen definitivamente de cualquier peligro con el descenso.

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