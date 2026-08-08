Conmoción en Argentina: Falleció Jorge Messi, padre de Lionel a los 68 años. (Foto: EFE)
Conmoción en Argentina: Falleció Jorge Messi, padre de Lionel a los 68 años. (Foto: EFE)

El astro argentino recibió un duro golpe en las últimas horas tras confirmarse el fallecimiento de su padre figura importante durante toda su carrera, quien perdió una dura batalla contra una larga enfermedad.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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