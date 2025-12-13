Luego de su salida de Universitario, Jorge Fossati dejó un mensaje desde Uruguay y le envió un saludo a la hinchada crema. ¿Qué dijo sobre su rescisión con los cremas? “Hola a toda la hinchada crema. Los quería saludar, abrazar uno por uno. Ya llegará el momento de hablar, aclarar si es necesario. Hoy los quería abrazar a todos y decirles, como siempre, que les deseo lo mejor”, dijo en una charla exclusiva con el programa En Pared de TV Perú.
Noticia en desarrollo...
