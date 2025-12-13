Jorge Fossati habló tras su salida de Universitario de Deportes. (Video: TV Perú / Foto: Getty Images)
Jorge Fossati habló tras su salida de Universitario de Deportes. (Video: TV Perú / Foto: Getty Images)

Luego de su salida de Universitario, Jorge Fossati dejó un mensaje desde Uruguay y le envió un saludo a la hinchada crema. ¿Qué dijo sobre su rescisión con los cremas? “Hola a toda la hinchada crema. Los quería saludar, abrazar uno por uno. Ya llegará el momento de hablar, aclarar si es necesario. Hoy los quería abrazar a todos y decirles, como siempre, que les deseo lo mejor”, dijo en una charla exclusiva con el programa En Pared de TV Perú.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS