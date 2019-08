Acabo que ni quería: la razón por la que la sanción a Lionel Messi no afecta a Argentina

Lionel Messi fue sancionado este viernes por la Conmebol tras acusar al ente de "corrupto" durante la Copa América 2019. Tras quedar eliminado a manos de Brasil, el argentino desató su furia en zona mixta y esto, ya más de un mes después, trajo consecuencias.

El ente sudamericano decidió darle al '10' una sanción económica de 50 mil dólares y el prohibirle participar de partidos con su Selección por los próximos tres meses, por lo que no podrá ser parte de los amistosos que disputarán hasta octubre.

Sin embargo, esto parece no afectarle mucho a Lionel Scaloni, quien no pensaba tomar en cuenta al jugador del Barcelona para los encuentros hasta fin de año. Las especulaciones indican que no sería convocado para darle descanso.

Messi y los abogados de la AFA tienen la potestad de apelar en los próximos siete días, por lo que se esperan noticias en las próximas horas por parte del ente argentino para tener de vuelta al futbolista lo más pronto posible.



Con este castigo, la 'Albiceleste' no podría contar con su estrella para los amistoso ante Chile y México en septiembre; y en octubre, con Alemania y la Selección Vasca.



Recordemos que lo que a lo que tendrá que pagar Messi, se le suma la fecha de suspensión y el pago de 1500 dólares por la expulsión tras pelea con Gary Medel en el tercer y cuarto puesto de la Copa América.



► Los galácticos del galáctico: el XI de lujo que quiere Beckham en la MLS con James y uno del 'Barza' [FOTOS]



► Al ángulo: Di María marcó golazo de tiro libre en el PSG vs. Rennes por Supercopa de Francia [VIDEO]



► ¡Otro bombazo! Sao Paulo no solo fichó a Dani Alves, sino que está cerca de asegurar a crack europeo



► Hizo berrinche: la razón por la que Pogba no fue a Cardiff con el United y que lo acerca al Real Madrid