Manchester City y Liverpool protagonizarán este domingo el partido más importante y emocionante de la fecha 28 de la Premier League. Ambos están luchando en lo más alto de la tabla —los ‘Reds’ son líderes por un punto de diferencia— y buscarán quedarse con los tres puntos a como dé lugar. En la previa del compromiso, Trent Alexander-Arnold minimizó los títulos que consiguieron los ‘citizens’ en los últimos años, y Erling Haaland, el goleador del equipo de Pep Guardiola, no se quedó de brazos cruzados y le dio una respuesta contundente.

Falta pocos días para el partidazo, pero ya se comenzó a vivir fuera de las canchas. En la antesala, el lateral inglés señaló que los trofeos “significan más” para los fanáticos de Liverpool que para los seguidores del Manchester City, porque los ‘Reds’ no tienen el mismo poder económico. “Por la forma en que ambos han construido su equipos probablemente signifique más para nuestros aficionados”, apuntó.

El ‘Androide’, que viene de clasificar a cuartos de final de la Champions League con el club ‘citizen’, fue consultado por las palabras de su colega y contestó de la siguiente manera: “Si quiere decir eso... está bien. Estuve aquí un año y gané el triplete. Fue una sensación bastante agradable. No creo que él conozca exactamente esta sensación”.

Haaland no se detuvo y continuó: “Pueden hablar todo lo que quieran. Él puede hablar todo lo que quiera. No sé por qué hace eso, pero no me importa”. Al noruego se le vio visiblemente molesto por la forma en que habló Trent. El domingo tendrá la oportunidad de volver a enfrentar a los ‘Reds’ y buscará romper la red rival para ayudar a su equipo a ganar.

En lo que va de la temporada de Premier League, el exjugador del Borussia Dortmund lleva 18 goles y cinco asistencias en 22 partidos disputados. Recordemos que, en la pasada campaña, en la que fue campeón y máximo goleador, el noruego anotó 36 goles y dio 8 asistencias en 35 duelos jugados. Y marcó 52 goles en 53 partido en todas las competiciones. Ganó la Premier, la Champions League y la FA Cup.





¿A qué hora juegan Liverpool vs Manchester City?

El partido Liverpool vs Manchester City está programado para este domingo 10 de marzo desde las 10:45 a.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 12:45 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 4:45 de la tarde.

¿En qué canales ver Liverpool vs Manchester City?

Liverpool vs Manchester City se podrá ver a través de las señales de ESPN y Star Plus para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





