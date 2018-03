El capitán del Inter de Milán, el argentino Mauro Icardi , ha reconocido que en el pasado tuvo propuestas para jugar con la selección española y la italiana, pero subrayó que él siempre quiso representar a Argentina.

"Estaba la posibilidad de ir a la selección italiana, me llamaron para la Sub-21 y yo me peleé con el Sampdoria (su anterior equipo) porque no quería ir, quería Argentina " , aseguró Icardi en una entrevista difundida hoy por la revista italiana "Rivista Undici".



" También los españoles lo intentaron, llamaron a mi padre, pero yo siempre quise Argentina. Y lo conseguí, ha sido difícil, pero alcancé mi objetivo" , agregó.



Icardi , nacido en Rosario hace 25 años, llegó a los 15 años a los juveniles del Barcelona, pero salió del club azulgrana en 2011 para fichar por el Sampdoria, con el que debutó en la Serie A (Primera División italiana).



" Decidí ir a Italia porque estaba convencido de que podía hacerlo mejor que en España. En el Barcelona, en ese momento, no era fácil. Aquí me han dado inmediatamente la posibilidad de jugar a altos niveles y ese era mi objetivo", explicó.



El delantero de Rosario fichó por el Inter de Milán en 2013 y superó el pasado domingo los 100 goles en la Serie A, gracias a un póquer endosado precisamente al Sampdoria que le permitió llegar a 103 tantos en la liga transalpina.



Icardi afirmó que se encuentra muy cómodo en Milán, donde vive con su mujer y cinco hijos, y esperó representar durante mucho tiempo al Inter.



"A los 30 años me veo aquí, espero hacer un largo camino en el Inter, quiero ganar algo con esta camiseta, esta camiseta no gana trofeos desde hace demasiados años" , aseveró el delantero de los "nerazzurri", cuyo último trofeo fue la Copa Italia de 2011.



El capitán del Inter aseguró además de que le gustaría jugar en el club milanés con su compatriota Lionel Messi, del Barcelona, aunque reconoció que es algo muy complicado.



"Pienso que jugar con el mejor del mundo aquí en el Inter sería un sueño y estoy hablando de Messi, obviamente. Pero él está vinculado al Barcelona y creo que es un sueño casi imposible" , admitió.



En la entrevista, Icardi elogió al brasileño Ronaldo Luis Nazario da Lima, a quien definió como "el delantero número uno", y al argentino Javier Zanetti, histórico capitán del Inter, a quien considera "un amigo".



FUENTE: EFE