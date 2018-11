Lo extrañan. Pese a que la Selección de Argentina salió airosa de su reciente amistoso frente a México, no cabe duda de que uno de sus puntos débiles es la escasa producción de cara al arco. Tanto en la elaboración como en la definición. Y quien mejor que Lionel Messi para cubrir ambos aspectos. En tal sentido, Paulo Dybala aseguró que tanto él como sus compañeros desean la vuelta del astro argentino a la ' Albiceleste'.



Messi decidió no integrar la selección del país sudamericano luego de la eliminación de Argentina ante Francia, en los octavos de final del Mundial de Rusia.



"Nosotros queremos que vuelva (Messi)", dijo Dybala a la prensa luego del entrenamiento del seleccionado en la provincia de Córdoba. "Sabemos lo que significa Leo para nosotros, pero no depende de ninguno de los futbolistas", agregó.



Dybala forma parte de la renovación argentina tras la Copa del Mundo y es uno de los jugadores más aclamados por los fanáticos ante la ausencia de Messi, pero el delantero de 25 años indicó que no se siente "símbolo" del recambio.



"Somos chicos jóvenes, recién empezamos y necesitamos del apoyo de la gente. No sabemos qué va a pasar más adelante", señaló.



Argentina venció el viernes 2-0 a México como local en Córdoba y el martes ambos seleccionados volverán a enfrentarse en la provincia de Mendoza, en el marco de la fecha FIFA de noviembre.