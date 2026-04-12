El mundo del fútbol argentino se encuentra en estado de máxima alerta y con el corazón en un hilo a tan solo 60 días del pitazo inicial del Mundial 2026. Una de las piezas más fundamentales e inamovibles en el esquema defensivo de Lionel Scaloni, Cristian ‘Cuti’ Romero, encendió todas las alarmas tras protagonizar una de las imágenes más desgarradoras de la jornada en la Premier League. El aguerrido central cordobés debió abandonar el campo de juego entre lágrimas y con evidentes muestras de dolor, desatando una preocupación profunda sobre su presencia en la cita mundialista y dejando un vacío difícil de llenar en la zaga albiceleste en el momento más inoportuno posible.

La crisis del Tottenham se agudizó no solo por la preocupante lesión de su capitán, sino por una derrota ante Sunderland que los hunde en la zona de descenso. El equipo londinense cayó por la mínima diferencia y quedó ubicado en la decimoctava posición de la tabla a falta de solo seis fechas para el final.

El fatídico episodio ocurrió promediando el segundo tiempo, cuando Romero intentó cubrir un balón en su zona defensiva. Un empujón del delantero rival, Brian Brobbey, desestabilizó su carrera y provocó una colisión violenta contra su propio arquero, Antonín Kinský. Ambos quedaron tendidos en el césped, pero fue el argentino quien evidenció las mayores muestras de sufrimiento.

Lesión del 'Cuti' Romero. (Foto: Getty Images)

La reacción del futbolista fue lo que más impacto causó en los hinchas y en el entorno de la Selección Argentina. El ‘Cuti’, reconocido por su temperamento recio y su alta tolerancia al dolor, se retiró del campo de juego llorando desconsoladamente mientras era auxiliado.

En el aspecto netamente deportivo, el Sunderland aprovechó el desorden del rival para quedarse con los tres puntos en casa. El único gol del encuentro fue obra de Nordi Mukiele a los 61 minutos, un golpe del cual el conjunto visitante nunca pudo recuperarse. Con este resultado, el Sunderland escala al décimo lugar de la clasificación con 46 unidades.

Ahora, toda la atención se centra en los estudios médicos que se le realizarán al central argentino en las próximas horas. El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni aguarda con muchísima ansiedad el diagnóstico oficial para saber si se trata de un traumatismo óseo o una lesión ligamentaria. La salud del pilar defensivo nacional es hoy la principal incógnita de la lista definitiva.

Cuti Romero lleva varias temporadas en el Tottenham. (Foto: Getty Images)

La derrota dejó al Tottenham con apenas 30 puntos, cayendo en la zona roja tras la victoria del West Ham en su respectivo encuentro. Perder a su líder y capitán en un momento tan crítico de la temporada es un golpe anímico demoledor para un plantel que parece no encontrar respuestas. La incertidumbre sobre el tiempo de recuperación de Romero complica todos los planes.

Las próximas horas serán cruciales para determinar el futuro del jugador y sus posibilidades de llegar a la cita máxima en óptimas condiciones. Entre el luto futbolístico por la caída de los ‘Spurs’ y el miedo a una baja sensible para la selección, la salud de Romero se ha convertido en el tema central del debate. Argentina entera cruza los dedos esperando un milagro médico desde Londres.

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