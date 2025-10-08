A los 69 años de edad, Miguel Ángel Russo falleció este miércoles 8 de octubre. El ex DT de Alianza Lima vivió su último etapa profesional en Boca Juniors, pero en los últimos meses agravó su estado de salud. Esta noticia fue anunciada desde Argentina y en la escuadra ‘Xeneize’ lo hicieron oficial. La última aparición pública del estratega fue el pasado 23 de septiembre.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor”, publicó Boca Juniors en sus redes sociales.

Miguel Ángel Russo padeció de un cáncer de próstata que fue detectado en el año 2017 cuando dirigía a Millonarios de Colombia. A pesar de los problemas de salud, alcanzó el campeonato nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo todo se agravó porque también tuvo cáncer en la vejiga.

Russo pasaba por su tercera etapa como DT de Boca Juniors en este 2025, pero a principios de septiembre comenzaron las complicaciones con su salud. En primera instancia, pasó tres días internado en una clínica debido a una infección urinaria por la baja en sus defensas.

Durante ese periodo, los profesionales de la salud optaron por tenerlo en observación para asegurar una adecuada recuperación. En este contexto, durante el partido contra Aldosivi en Mar del Plata, se lo observó débil, lo que generó preocupación y luego derivó en lo que fue su internación por un cuadro de deshidratación.

Miguel Ángel Russo. (Foto: Getty Images)

Miguel dirigió al equipo el 14 de septiembre ante Rosario Central (1-1) y Central Córdoba (2-2). La última aparición pública de Russo fue el 23 de septiembre, en los entrenamientos de Boca. Claudio Úbeda, asistente del equipo, se hizo cargo el sábado 27 de septiembre en la caída 2-1 ante Defensa en Varela y el pasado fin de semana con la goleada 5-0 sobre Newell’s que dejó a Boca como líder su grupo.

La primera etapa de Miguel Ángel fue en el año 2007, alcanzando la Copa Libertadores ante Gremio de Brasil, dejando de legado la última conquista del trofeo continental para la institución en los últimos años. Además, perdió la final del Mundial de Clubes contra Milán.

En su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y fue eliminado en las semifinales de Copa Libertadores ante el Santos. La última etapa lo tuvo al frente de la institución en el Mundial de Clubes, donde quedó eliminado en fase de grupos.

Alianza Lima se despidió de Miguel Ángel Russo

A través de redes sociales, Alianza Lima también se pronunció por la muerte de Miguel Ángel Russo. El argentino fue DT de la institución blanquiazul en el año 2019, participando también en Copa Libertadores. Si bien tuvo un paso corto, busco devolverle la identidad competitiva en aquel tiempo.

“El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019.¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo! “, publicaron desde la institución.

Alianza Lima se pronunció tras la muerte de Miguel Ángel Russo. (Captura: Alianza Lima)

