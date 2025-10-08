Una de las novedades en la reciente convocatoria de la Selección Peruana fue la presencia de Felipe Chávez, volante germano-peruano de las inferiores del Bayern Múnich y que en la última pretemporada tuvo la oportunidad de sumar sus primeros minutos con el equipo principal dirigido por Vincent Kompany. Ahora bajo la mirada de Manuel Barreto en la Videna, ‘Pippo’ espera tener su estreno en el amistoso de este viernes frente a Chile.

Barreto aún no define la formación que parará en el Estadio Bicentenario de La Florida, pero lo más seguro es que el mediocampista de 18 años sume minutos y empiece a sentir la responsabilidad de defender los colores de la ‘Blanquirroja’. Ojo, no será la primera vez, ya que el año pasado disputó algunos encuentros con la Sub-20 de José Guillermo del Solar, quien finalmente no lo citó al Sudamericano de Venezuela.

En medio de esta expectativa, Infobae conversó con Fabián Chávez, hermano y representante del futbolista del Bayern Múnich, quien valoró esta convocatoria como un premio a su esfuerzo, pues era algo que deseaba desde hace mucho tiempo. “En la familia lo recibimos con mucha alegría y orgullo. Es un resultado del esfuerzo que invierte Felipe hace muchos años”, afirmó.

En esa misma línea, remarcó que no hubo nerviosismo por parte de su hermano, ya que desde que tuvo contacto con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sabía que en algún momento llegaría esta convocatoria. “No hubo nerviosismo. Felipe está con la mente clara y concentrado al 100 % en su trabajo y sus metas”, añadió.

Felipe Chávez ya entrena con la Selección Peruana en la Videna. (Foto: ITEA Sports)

Al ser consultado sobre cómo tomó el Bayern Múnich este llamado a Felipe Chávez, Fabián comentó que esa es una opinión que deberían darla los propios directivos del club. Eso sí, explicó que, al ser la institución bávara una de las más grandes, no solo de Alemania sino del mundo, están acostumbrados a que sus futbolistas sean citados por sus respectivas selecciones.

“Esa pregunta solo podrá responderla los directivos. Obviamente ser seleccionado siempre es algo especial, pero en un club como el Bayern Múnich los encargados probablemente están más acostumbrados que en otros clubes”, sostuvo el representante del ’10’ del Bayern Múnich Sub-19.

Por otra parte, Fabián Chávez se refirió al amistoso de este viernes y reconoció que, al ser un Clásico del Pacífico, se espera que sea un enfrentamiento con mucha fricción e intensidad. “Sabemos que ese enfrentamiento viene con mucha intensidad y será una gran prueba para todos”, remarcó.

Felipe Chávez es titular indiscutible en el Bayern Múnich Sub-19. (Foto: Bayern Múnich)

Fabián sabe que el éxito de Perú en Santiago, también será el de su hermano, por lo que espera que la ‘Bicolor’ vuelva a Lima con un triunfo. “Felipe viene con la motivación de formar parte del éxito de ganar ese duelo. Yo personalmente tengo que intentar enfocarme en el rendimiento de mi hermano, pero claro que sí o sí espero que salgamos triunfando”, acotó.

Finalmente, en cuanto a la permanencia de Felipe Chávez como un habitual convocado para los amistosos de noviembre y del próximo año, Fabián aclaró que eso dependerá de la evaluación del comando técnico de la Selección Peruana. “Felipe hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar esa oportunidad. Después, las decisiones las toma el comando técnico”, sentenció.

Felipe Chávez ya debutó con el primer equipo del Bayern Múnich durante la última pretemporada. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:

Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

