El fútbol está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años. El director técnico pasó por una larga lucha contra el cáncer de próstata y, definitivamente, su legado mayor quedará en Boca Juniors, su último club. El hecho se dio este miércoles 8 de octubre, en pleno desarrollo del partido de la reserva del cuadro ‘Xeneize’ ante Belgrano. De inmediato, decidieron paralizar las acciones, para sumarse a las condolencias por el hecho, dejando de lado el partido que será reprogramado.

Cuando corría el minuto 38 del primer tiempo de Boca vs. Belgrano, se dio el triste suceso de Miguel Ángel Russo. En medio de la transmisión de la Liga Profesional Argentina se comunicó y, posteriormente, ello pasó al escenario del Boca Predio para tomar una decisión inmediata.

“Lamentablemente, se confirma el fallecimiento de Miguel Ángel Russo”, se escuchó. Mariano Herrón (DT de la reserva) se acercó al estratega de ‘El Pirata’ y luego se acercó uno de los árbitros. Tras llegar a un rápido consenso, decidieron comunicarle al principal que el partido no se jugaría más.

Los jugadores de Reserva, con la inclusión de Lucas Blondel (por pedido del jugador por no tener minutos en el principal), comenzaron a dar aplausos en el escenario de Boca Predio, agradeciendo también la comprensión a los hinchas asistentes.

Posteriormente, se saludaron en el campo en un clima de mucho dolor por la partida del DT principal de Boca Juniors, quien pasaba por su tercera etapa en la institución desde el mes de junio, pero el 23 de septiembre fue su última aparición pública por la gravedad de su salud.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, cito el reporte del Xeneize en sus redes sociales.

Boca vs. Barracas será postergado

La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo causó conmoción en el fútbol de Argentina. Ni bien se conoció la información, desde Barracas Central postearon en redes sociales que quedaban a disposición de Boca Juniors para la postergación de su partido el fin de semana en la Liga Profesional.

En el marco de la jornada 12, desde la organización dieron el visto bueno a esta decisión, por lo que los ‘Xeneizes’ no tendrán actividad este fin de semana. Boca, que viene de golear 5-0 a Newell’s, dirigido por Claudio Úbeda, a raíz del estado de salud que atravesaba Russo, saltó al primer puesto del Grupo A del Clausura, con 17 puntos.

Por lo pronto, no hay una fecha estimada para el desarrollo de este partido pendiente, teniendo en cuenta la proximidad de la eta de playoffs de octavos de final. Eso sí, la fecha 13 se desarrollará el domingo 19 de octubre en La Bombonera ante Belgrano de Córdoba.

