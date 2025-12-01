El 2025 fue un año muy positivo para Joao Grimaldo, quien no tuvo una buena primera experiencia en el exterior en Partizán de Serbia y alcanzó ese protagonismo que le vimos en Sporting Cristal a modo de préstamo en Riga FC de Letonia, donde rápidamente se ganó el puesto hasta volverse en una pieza indiscutible en el once titular. Tras culminar la temporada con el título de la liga letona y el subcampeonato de copa, el peruano debe volver a Serbia salvo que Riga FC compre su pase.

En una entrevista con el periodista Edmunds Novickis en su canal de Patreon, el director ejecutivo del Riga FC, Román Lajuks, habló del futuro de uno de los jugadores clave del club en el equipo de la capital de Letonia. Si bien el deseo es que continúe en el equipo de manera definitiva, la situación no está muy clara a esta altura del año por el monto que pide Partizán para adquirir su ficha.

Riga FC consiguió su primer título de liga desde 2020, y uno de los jugadores más destacados en la trayectoria del campeonato fue Grimaldo, quien llegó al club cedido por el Partizán serbio. Según los términos del acuerdo, Riga tiene una opción de compra por un valor de 1.5 millones de euros. Sin embargo, Lajuks dejó claro en dicho canal que el club no está dispuesto a pagar tal cantidad.

El exSporting Cristal participó en 36 partidos en todas las competiciones esta temporada, anotando cinco goles y dando 10 asistencias. Si bien su adaptación al principio no fue fácil, pues tuvo que acostumbrarse a las dificultades de los campos de césped artificial y las condiciones invernales, su rendimiento mejoró significativamente una vez que el equipo regresó al césped natural.

Joao Grimaldo en medio de las celebraciones del título de la liga de Letonia. (Foto: Riga FC)

El extremo se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más influyentes del Riga y también impresionó en la competición europea. En la fase de clasificación de la UEFA Conference League, jugó un papel crucial para que el Riga alcanzara la ronda de play-off, donde perdió 2-1 ante el Sparta de Praga de República Checa. En seis partidos europeos, Grimaldo registró cuatro asistencias.

Ahora, la atención se centra en el futuro. “Si bien el Riga técnicamente tiene una opción de compra de 1,5 millones de euros, el club está explorando activamente alternativas. Lajuks confirmó que el Riga busca un acuerdo con el Partizan, posiblemente extendiendo la cesión en condiciones similares a las de esta temporada, en lugar de comprometerse con un traspaso permanente al precio actual”, indicó el medio Baltik Football News.

El vicepresidente del Partizán señaló que Riga FC tiene la intención de retener al peruano, reconociendo su buena temporada en Letonia y su regreso a la Selección Peruana, donde fue parte de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. Sin embargo, el club serbio ha rechazado una oferta oficial del campeón letón “muy por debajo de la cláusula de rescisión acordada”. Cabe recordar que el cuadro serbio pagó 1,4 millones de euros por Grimaldo a Sporting Cristal en 2024.

Al comentar sobre las negociaciones, Lajuks fue contundente: “Es poco probable que el Riga gaste 1,5 millones de euros en un solo jugador. Ambos clubes estamos en conversaciones y el departamento deportivo lidera la negociación”. Si bien una cesión sigue siendo una posibilidad, si Partizán mantiene ese precio, el futuro de Grimaldo en Riga FC parece incierto.

Joao Grimaldo tiene contrato con Partizán hasta junio del 2028. (Foto: Partizán)

