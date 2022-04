River vs. Argentinos (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN y TNT Sports / 5:00 p.m.) chocan en el estadio Monumental de Núñez por la jornada 9 de la Copa de la Liga Profesional. El equipo de Marcelo Gallardo buscará tomar la punta del Grupo A. Conoce los horarios y canales del partido.

El pasado jueves, el ‘Muñeco’ presentó la lista de concentrados para el encuentro de este domingo y una de las novedades es el regreso de Paulo Díaz, quien no pudo estar en los últimos compromisos por tener coronavirus.

País Hora Canales Perú 17:00 ESPN Argentina 19:00 TNT Sports Chile 19:00 ESPN Colombia 17:00 ESPN Bolivia 18:00 ESPN Venezuela 18:00 ESPN Estados Unidos 17:00 TyC Sports

El chileno no se entrenó con sus compañeros durante toda la semana, pero aparece en la lista de convocados y habrá que ver si Gallardo lo coloca en el banco de sulpentes ante Argentinos.

Otro de los nombres que regresan a la lista es Brian Romero, quien arrastraba una molestia en el tobillo izquierdo. De no haber complicaciones, el atacante tendrá minutos ante Argentinos y hasta podría ser titular en la delantera junto a Julián Alvarez. La otra opción es la de Matías Suárez.

A pesar de tener la oportunidad de tomar la punta del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional, para este partido, River no colocará a sus mejores armas. Gallardo piensa en el partido de mitad de semana ante Fortaleza por la Copa Libertadores.

Con esta decisión, algunos jugadores con un poco más de descanso serán de la partida ante Argentinos Juniors. Enzo Pérez podría salir para permitir el ingreso de Bruno Zuculini, mientras que Juan Fernando Quintero, Agustín Palavecino y Esequiel Barco serían los otros integrantes de la mitad de la cancha.

Por su parte, Argentinos se encuentra en la cuarta posición de la zona A con 14 puntos, mientras que River está segundo con 16. De ganar, lo superaría y apretaría aún más las cosas.

Para este duelo, Gabriel Milito no se guardaría nada y pondría un once de gala, pero tiene un cambio obligado. Luciano Gómez, que viene de convertir ante el Taladro, fue expulsado sobre el final del encuentro y no estará el domingo.





