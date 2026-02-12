Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo, en una de las noches más amargas para el pueblo blanquiazul en los últimos años. Pese a la derrota por 1-0 en la ida, los íntimos lograron igualar la llave con un tanto de Luis Advíncula. Sin embargo, un desafortunado penal de Alejandro Duarte cambió la historia y Brahian Ayala volvió a poner en ventaja al cuadro paraguayo.

Uno de los principales señalados luego de esta eliminación de Alianza Lima es Paolo Guerrero, pues en los minutos finales del primer tiempo, cuando tuvieron un penal a favor, inexplicablemente decidió no ejecutarlo y le dio la responsabilidad a Eryc Castillo. Todo Matute vio lo que pasó: el ecuatoriano no estuvo fino y el portero Ángel Martínez atajó su disparo.

¿Cuál fue la explicación a esta decisión del ‘Depredador’? Esto dijo en zona mixta: “¿El penal? No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad. Yo creo que la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste, pero asumo la responsabilidad”.

Alianza Lima igualó 1-1 ante 2 de Mayo en Matute y fue eliminado de la Fase 1 de la Libertadores. (Crédito: GEC).

A su vez, recordó una situación similar, en la que tampoco se sentía bien, que le sucedió en el mismo torneo. Esto sucedió en mayo del año pasado, en el partido frente a Talleres, cuando el ‘Depredador’ tuvo la opción bajo los tres palos y el arquero de dicho equipo terminó atajándole un disparo muy avisado.

Al no querer repetir la misma situación, comentó que: “En ese momento pateé y erré. Pero sabíamos que no podíamos errar, por eso asumo la responsabilidad, incluso con molestias yo debí patear igual”. Fue el mea culpa que hizo el delantero, pero sin tomar toda la responsabilidad absoluta, pues el trabajo fue de todo el equipo.

Pues, por la consulta que se le hizo sobre si siente que hubo algún culpable, fue franco al aclararlo. “Creo que no podemos echarle la culpa a una persona. Somos un grupo y todos tenemos que poner la cara, creo que lo más común, no entiendo por qué me preguntan”, sentenció.

Paolo Guerrero nunca pudo con la férrea defensa de 2 de Mayo. (Crédito: GEC).

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

