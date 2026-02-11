Apenas se han jugado dos fechas del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, pero ya se vive un ambiente totalmente cargado con respecto al arbitraje peruano, sobre todo con la herramienta del VAR, en muchos casos mal utilizado o interpretado por los jueces designados por la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Al respecto, y sentando una postura sobre el tema, declaró el Jefe Instructor de Árbitros y Árbitros VAR de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien hizo un mea culpa sobre lo ocurrido en varios partidos del campeonato.

“Lamentablemente es la realidad con la que acabamos de empezar el torneo. Creo que el presidente Sulca lo manifestó bien: no se ha iniciado de la mejor manera. Tenemos el material humano para levantar esta situación, tanto los instructores como los árbitros”, declaró en el programa de YouTube ‘Fútbol Satélite’.

“Uno quiere que las cosas salgan bien, pero hay hechos que han sucedido y debemos mejorar. Podemos revertir todo esto con mucho trabajo”, agregó el exárbitro peruano.

Consultado sobre el nivel de responsabilidad del juez encargado del VAR, dejó en claro que se trata de una tecnología que se aplica en importantes ligas del mundo, por lo que Perú no es ajeno a la mejor versión de la herramienta.

“El error puede ser humano, pero no del sistema en sí, sino al momento de determinar sobre qué jugador trazar las líneas”, explicó Carrillo.

Luego de remarcar que se continúa con la capacitación de los árbitros, Víctor Hugo Carrillo también confirmó que los audios del VAR serán difundidos a través de los canales oficiales de la CONAR. “Con el comunicado reciente, ante decisiones polémicas, se sacarán los audios”, confirmó.

Como se recuerda, clubes como Universitario y Sport Boys expresaron su enérgico rechazo a las decisiones arbitrales de sus partidos válidos por la segunda jornada del torneo. Incluso, desde CONAR anunciaron sanciones.

