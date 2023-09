River vs. Arsenal se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este domingo 17 de septiembre, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental y arrancará desde las 5:30 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de ESPN, Star Plus, AFA Play y ESPN Premium para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

Previo al cotejo, el elenco ‘Millonario’ le puso fin a la tensión que se generó entre el plantel y el entrenador por filtraciones a los medios de comunicación. Como se recuerda, salió a la luz que Martín Demichelis sostuvo una reunión con periodistas donde habría señalado la lista de experimentados que no estarían en el equipo en el 2024.

“Yo particularmente sobre todo lo que pasó, lo que hablo y dejo de hablar lo hago puertas para adentro, nada más. Yo me enfoco en ayudar, en que el equipo siga creciendo. Tenemos por delante partidos muy importantes y nos tenemos que enfocar en eso”, sostuvo Enzo Pérez, tras el triunfo ante la Universidad Católica, por un amistoso en San Nicolás.

Cabe resaltar que para el encuentro ante el equipo de Sarandí, River Plate recuperará algunos jugadores tras la fecha FIFA, como son los casos de Franco Armani, Nicolás De la Cruz, Salomón Rondón, Pablo Solari y Santiago Simón.

Arsenal, por su lado, quiere lograr la hazaña en el Más Monumental. Ya lo hizo en la torneo pasado, cuando venció al ‘Millo’ por 2-1, con goles de Lautaro Guzmán y Luis Leal. No obstante, hizo un pésimo curso, culminando en el último lugar, a tres puntos de Colón de Santa Fe.

“Sabemos que no venimos bien, pero frente a River tenemos que ser los mejores. Ellos tampoco están en su mejor momento, pero sabemos que no tenemos margen de error. Siempre tenemos la ilusión de ganar en el Monumental. Lo necesitamos para el bienestar del día a día en el vestuario. Vamos por la hazaña”, aseguró Alejandro Medina, en diálogo con DirecTV Sports.

¿A qué hora juegan River vs. Arsenal?

El partido entre River Plate vs Arsenal está programado para este domingo 17 de septiembre a las 5:30 p.m. según el horario de Perú, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 7:30 p.m., en Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile a las 6:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 00:30 a.m. del domingo 17 de septiembre.

¿En qué canal ver el River vs. Arsenal?

Este partido entre River vs. Arsenal será transmitido por la señal exclusiva de ESPN Premium y Star Plus. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.





