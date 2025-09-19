River vs. Atlético Tucumán se enfrentan este sábado 20 de septiembre, en el cruce válido por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental José Fierro (Tucumán), donde los dirigidos por Marcelo Gallardo parten como favoritos para quedarse con los tres puntos. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

River llega atravesando un gran momento en el torneo. Lidera la zona con 18 puntos, tras sumar cinco victorias y tres empates, manteniéndose invicto. Su más reciente triunfo por 2-1 ante Estudiantes de La Plata reavivó la confianza del equipo para sostener el ritmo más allá de las dificultades que se presentan.

La tabla favorece claramente a River si mantiene este nivel. No obstante, el calendario aprieta: este partido con Tucumán se da en medio de compromisos internacionales (como la Copa Libertadores), lo que exige rotación, manejo de energías y decisiones tácticas que optimicen el rendimiento sin exponer debilidades.

Atlético Tucumán, por su parte, está más irregular. En las últimas jornadas el rendimiento ha sido variado: algunos resultados positivos, otros menos convincentes. Viene de caer 2-0 ante Newell’s. En los últimos cuatro partidos ha cosechado una victoria, un empate y dos derrotas, con cinco goles a favor y cinco en contra.

La necesidad del ‘Decano’ es doble: sumar para escalar posiciones en la zona, y hacerlo con autoridad para recuperar el ánimo del equipo frente a equipos de mayor presión. Jugar en casa le da un plus, pero también la obligación de mostrar más contundencia, especialmente defensiva, para no regalar espacios ante River.

Históricamente, River Plate tiene ventaja en los enfrentamientos. En el último choque entre ambos, durante el Torneo Apertura 2025, el ‘Millonario’ se impuso 1-0 con gol de Facundo Colidio. Además, los de Marcelo Gallardo tienen mayor volumen de juego y tradición en estas instancias, lo cual puede pesar psicológicamente.

En el plano ofensivo, River ha mostrado capacidad de generar situaciones y cerrar los partidos ajustados, lo que le ha permitido sostener el invicto. Sin embargo, no todas las actuaciones han sido brillantes, por lo que la claridad ante el arco rival y la eficacia en los momentos decisivos serán determinantes.

Atlético Tucumán deberá apostar por una estrategia pragmática: aprovechar la localía, ser sólido atrás, y buscar aprovechar errores del rival. Si consigue neutralizar el juego ofensivo de River en los primeros minutos, podría complicar al visitante. La presión alta, transiciones rápidas, y explotar los espacios serán armas que debe explotar.

Ojo, los del ‘Muñeco’ acaban de perder por 2-1 ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, por lo que posiblemente guarden a algunos habituales titulares y usen una formación alternativa. No hay consenso absoluto sobre esta segunda etapa de Gallardo en River, por lo que una victoria frente a Atlético Tucumán podría apaciguar las aguas pensando la vuelta contra el ‘Verdao’.

¿A qué hora juegan River vs. Atlético Tucumán?

River vs. Atlético Tucumán está programado para este sábado 20 de septiembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del domingo 21.

¿En qué canales ver River vs. Atlético Tucumán?

River vs. Atlético Tucumán se disputará en el Estadio Monumental José Fierro, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de las opciones de streaming en plataformas como Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. En suelo argentino también se podrá ver por TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR