Universitario es uno de los protagonistas de la Liga 1 en la temporada 2025 y va por la obtención del Torneo Clausura para ser campeón directo. Ganar el Apertura significó una importante ventaja para los dirigidos por Jorge Fossati; sin embargo, algunas situaciones podrían influir en este camino. Para más detalles, el mismo DT se pronunció sobre el presente de la institución y también dejó clara su molestia por la sanción impuesta a Rodrigo Ureña, quien recibió un castigo de seis fecha por insultar al árbitro en el partido ante Alianza Lima por la fecha 7.

“Te equivocas y tienes que atenerte a las consecuencias, en caso se haya equivocado. Lo que dije y repito, y me tiene muy extrañado, que no sabía ni sé bien quien lo denunció, de dónde viene la sanción porque Rodrigo no estaba en la lista, en el banco, estaba fuera de los perímetros de la cancha. Es como que tu gritaras de la tribuna y te pueden suspender, no sabía eso”, dijo a los medios de comuicación.

Además, agregó: “Como dije, nunca me había pasado en mi carrera y eso es peligroso porque, hasta dónde yo sé, no hay video ni audio. Es simplemente una palabra y si fueron los comisarios del partido, es raro porque ellos estaban en la mitad de la cancha. Rodrigo no estaba ahí”.

Para Fossati, la solución a este problema también debió contar con un informe hacia los jugadores y miembros de la delegación de Alianza Lima, alegando que rodearon al árbitro del partido e influyeron en su decisión final. En ese sentido, también enfatizó la falta de pruebas.

Rodrigo Ureña sería sancionado por insultar a árbitro (Foto: @Universitario)

“Me extraña porque en la mitad de la cancha no vieron que todo el banco del rival (Alianza Lima) estaba rodeando al cuarto árbitro en la última jugada del partido. Estos señores tenían que estar ahí y de eso no hay ningún informe. Osea hay un informe de nuestro jugador que estaba al otro lado y no de 10 o 15 jugadores que estaban rodeando al cuarto árbitro. Eso sí podría haber video, pero lo de Rodrigo, hasta dónde estoy enterado, no hay ni video ni audio”, concluyó.

Fossati sobre la localía de UTC

Jorge Fossati habló también sobre el próximo partido en el Torneo Clausura ante UTC, donde la escuadra de Cajamarca será local en el estadio Mansiche de Trujillo. Para el DT, no existe influencia y solo están siguiendo lo que estipula el reglamento; sin embargo, dejó claro que hay situaciones que deberían modificarse para la próxima temporada.

“Sucede en muchas partes esto. Yo creo que si hubiera cambio de localía, entonces sí se desvirtúa, pero cambio de localía para mí es que, en este caso, UTC viniera a jugar en el Monumental. Eso es cambio de localía. Ahora, UTC va a jugar en otra ciudad por un tema, me imagino, que debe ser por recaudación porque en su estadio no puede hacerlo como lo puede hacer en Trujillo”, comentó.

Por último, dio detalles de la situación de Gabriel Costa, Hugo Ancajima, Andy Polo y José Rivera, quienes son duda para este fin de semana por presentar lesiones. Anderson Santamaría es uno de los que evolucionó de manera positiva.

“Ancajima y Gaby están todavía sin poder entrenar normal, y especialmente Hugo va a tener para unos 10 días más, supongo. Está Andy que ayer fue exigido bastante y respondió muy bien, dando muestras de que aparentemente está totalmente recuperado, y el ‘Tunche’ que vamos a probar hoy si está o no en condiciones de estar a la orden para el sábado”, contó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

