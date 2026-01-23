Tras unas semanas de preparación en Uruguay, River Plate inicia la Liga Argentina con un exigente encuentro ante el siempre complicado Barracas Central en condición de visita. El encuentro se jugará en el estadio Claudio Fabián Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez.

Con una deuda marcada en el torneo doméstico, el club de la franja buscará quedarse esta temporada con el título, por lo que empezar con el pie derecho es una necesidad en la interna de un equipo que no ha mostrado su mejor versión en el último tiempo.

Sin contrataciones que rompan el mercado, en River Plate apuestan por la continuidad del trabajo, tanto desde el comando técnico como en los referentes del plantel.

Cabe mencionar que el entrenador millonario, Marcelo Gallardo, no podrá contar con los futbolistas Franco Armani y Ezequiel Centurión, ambos quedaron fuera de la convocatoria por lesión.

En su último encuentro amistoso, los millonarios empataron sin goles ante Peñarol de Uruguay. Luego, cayó por 4-2 en tanda de penales. Este partido se jugó por la Serie Río de La Plata en Montevideo.

Empate 0-0 en amistoso jugado en Uruguay. (Foto: River Plate)

¿A qué hora juegan River vs. Riestra?

River vs. Barracas está programado para este domingo 28 de septiembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 10:00 p.m. del mismo día.

¿Dónde ver River vs. Deportivo Riestra?

El choque entre River Plate vs. Barracas Central por la jornada 1 de la Liga Profesional, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Fanatiz y Disney Plus, mientras que en España se verá por Fubo TV. Las acciones iniciarán desde las 3:00 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina).

¿Qué canales transmiten River vs. Barracas?

¿Dónde ver River vs. Barracas en Perú?

El partido de River vs. Barracas Central EN VIVO en Perú, válido por la fecha 1 de la Liga Profesional Argentina 2026, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Deportivo Riestra en Argentina?

El partido de River vs. Barracas Central EN VIVO en Argentina, será transmitido por TNT Sports por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

