En las últimas horas comenzó a escribirse una historia que parecía que iba a tener un final feliz para Boca Juniors. En medio de un mercado de pases turbulento y con poco éxito para la directiva encabezada por Juan Román Riquelme, a puertas del debut en la Liga Profesional Argentina 2026 frente a Deportivo Riestra, parecía que por fin se les iba a dar. ¿El objetivo? Kevin Serna, exjugador de Alianza Lima con contrato vigente en Fluminense hasta finales del 2027, por quien llegaron a presentar una oferta formal de 5 millones de dólares.

Sin embargo, cuando desde Argentina informaban que el también delantero de la Selección de Colombia había aceptado las condiciones de Boca, ‘Flu’ truncó las esperanzas de los hinchas que esperaban verlo en La Bombonera. Según confirmó UOL, el elenco brasileño desestimó la posibilidad de vender a su atacante y cerró todo tipo de negociación por una posible transferencia.

Incluso si llegase una oferta que mejorase los 5 millones de dólares –26.5 millones de reales brasileños–, en Fluminense no tienen intenciones de retomar conversaciones por la venta de Kevin Serna. Con este panorama, en Boca Juniors deberán analizar otras posibilidades y centrarse en las conversaciones más cercanas a convertirse en fichaje, como el del paraguayo Ángel Romero.

Kevin Serna registra dos partidos con la Selección de Colombia. (Foto: Getty Images)

En el mundo Boca había mucha expectativa por el fichaje de Serna. No solo por su presente en Fluminense, donde acababa de anotar un doblete en el 3-2 sobre Nova Iguaçu por el Campeonato Carioca, sino también por la proyección que mostraba al ser un elemento con credenciales para destacar a nivel internacional y que su esfuerzo lo había llevado a debutar en su selección en octubre pasado, en unos amistosos frente a México y Canadá.

Esta información también había repercutido en la Liga 1, pues Alianza Lima conserva un 30% de los derechos económicos del delantero, mientras que ADT tiene el 20%, por lo que si se concretaba el traspaso de Fluminense a Boca, ambos clubes iban a recibir un importante porcentaje. No obstante, todo eso quedó en nada y por ahora el futbolista de 28 años continuará en el fútbol brasileño, con una importante mejora en su contrato según señalan las fuentes cercanas al ‘Flu’.

Por ahora, a pocas horas para el debut de Boca en la Liga Profesional Argentina, la hinchada exige que el área deportiva tome el toro por las astas y acelere las contrataciones de los fichajes. Para muchos es un escándalo que no se haya cerrado un nombre importante y que ilusione antes del inicio de la pretemporada. Veremos si al menos aseguran algún elemento que les permita competir a nivel local y en la Copa Libertadores.

Kevin Serna jugó en Alianza Lima durante el primer semestre del 2024. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Boca Juniors?

Luego de vencer por 2-1 a Olimpia en la Serie Río de La Plata, Boca Juniors volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Riestra, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Este encuentro está programado para el domingo 25 de enero desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadores como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataformas de Disney Plus Premium. En Argentina también se verá por TNT Sports y el servicio de paga de Fanatiz y AFA Play. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

