River vs. Belgrano EN VIVO: dónde ver y a qué hora juegan vía TNT Sports.

River vs. Belgrano se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 3 de diciembre por los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina Copa Binance 2023 en partido que se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de la localidad de Córdoba. El partido está programado para las 6:30 de la tarde (hora argentina y 04:30 p.m. en Perú y Colombia) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de TNT Sports, ESPN, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Así luce el estadio Más Monumental de River Plate abarrotado. (Video: River Plate)

River vs. Belgrano: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Casco, Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Manuel Lanzini, Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Salomón Rondón o Facundo Colidio.

Belgrano: Nahuel Losada; Francisco Facello, Alejandro Rébola, Matías Moreno, Matías Ibacache; Esteban Rolón, Santiago Longo, Lautaro Pastrán, Ulises Sánchez;Facundo Lencioni y Lucas Passerini .