River vs. Estudiantes se enfrentan este sábado 13 de septiembre, en el cruce correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Ciudad de La Plata, donde los locales buscarán escalar posiciones para salir del fondo de la tabla del Grupo B, mientras que los millonarios no desean perderle el paso a Deportivo Riestra y necesitan de un triunfo para volver a la cima.

Estudiantes recibirá a River Plate este sábado en el Estadio Cuidad de la Plata por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro marcará el regreso de ambos equipos tras el parón por fecha FIFA y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Fernando Echenique.

El cuadro platense atraviesa un momento de altibajos en el torneo local, donde se ubica sexto en la Zona A con 12 puntos. La derrota en la fecha pasada frente a Central Córdoba lo obliga a recuperar terreno, aunque no pierde de vista su compromiso internacional de cuartos de final ante Flamengo por la Copa Libertadores.

River Plate, por su parte, lidera la Zona B con 15 unidades, un punto por encima de Vélez. Si bien no ha mostrado aún su mejor versión en lo futbolístico, los dirigidos por Marcelo Gallardo se mantienen invictos en la temporada y también tienen la mente puesta en la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Palmeiras el próximo miércoles.

Ambos entrenadores deberán definir si arriesgan a sus principales figuras o realizan algunas variantes pensando en sus compromisos internacionales. Eduardo Domínguez contará nuevamente con Santiago Ascacíbar, recuperado de una molestia, mientras que en el conjunto millonario aún hay dudas sobre la presencia de algunos futbolistas que llegaron tras la doble fecha de Eliminatorias.

En cuanto a nombres a seguir, Estudiantes confía en la experiencia de Fernando Muslera bajo los tres palos y en la intensidad de Ascacíbar en el mediocampo. También destacan Cristian Medina y Guido Carrillo como piezas importantes en la ofensiva. En River resaltan Franco Armani, Marcos Acuña, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas como cartas de peso en el esquema de Gallardo.

El último antecedente entre ambos fue en marzo de este año, cuando Estudiantes sorprendió en condición de visitante y se llevó el triunfo por 1-0 con gol de Medina. Ahora, en La Plata, el Pincha buscará repetir la historia, mientras que River intentará sostener su liderazgo en la tabla y llegar con confianza al choque copero en Brasil.

¿A qué hora juegan River vs. Estudiantes?

El compromiso entre River vs. Estudiantes está programado para este sábado 13 de septiembre desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:15 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del domingo 14.

¿En qué canales ver River vs. Estudiantes?

El partido entre River vs. Estudiantes se disputará en el Estadio Ciudad de La Plata, con la transmisión exclusiva de ESPN para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán River vs. Estudiantes?

