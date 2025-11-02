River vs. Gimnasia de La Plata juegan este domingo 2 de noviembre, en el choque válido por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental, donde los ‘millonarios’ buscarán el triunfo para escalar posiciones. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

River llega a este encuentro luego de un duro golpe al ser eliminado de la Copa Argentina, a manos de Independiente Rivadavia, equipo con el que perdió en la tanda de penales. Tras un empate 0-0 en los 90 minutos, todo se definió desde los doce pasos.

Con la eliminación de la Copa Argentina, al Millonario solo le queda el Torneo Clausura para lograr cerrar el año con una alegría para sus hinchas. Justamente en dicho campeonato, el equipo de Marcelo Gallardo viene de cortar una mala racha de cuatro derrotas consecutivas, tras vencer 2-0 a Talleres en Córdoba, resultado que lo volvió a meter en la pelea en la Zona B y en la tabla anual, en la que lucha por un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Gimnasia, por su parte, viene de caer por 2-0 frente a Estudiantes de La Plata en el clásico platense, sumando su segunda derrota consecutiva y la quinta en sus últimos seis partidos.

Los últimos resultados han complicado al Lobo en la tabla anual, en la que marcha en la vigésima séptima posición con 29 puntos, apenas dos más que Aldosivi que por ahora está perdiendo la categoría juntos a San Martín de San Juan.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 18 de abril de este año, por la 14° jornada del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 3 a 0 como visitante con goles de Sebastián Driussi, Franco Mastantuono y Rodrigo Aliendro.

El último triunfo de Gimnasia, en tanto, fue por penales en las semifinales de la Copa Argentina 2018; mientras que el 3 de diciembre de 2017, por la Superliga, se impuso por última vez en los 90 minutos: fue 2 a 1 como local con tantos de Nicolás Colazo y Brahian Alemán (Ignacio Scocco empató transitoriamente para el conjunto de Núñez).

¿A qué hora juegan River vs. Gimnasia?

River vs. Gimnasia está programado para este domingo 2 de noviembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a las 12:30 a.m. del día siguiente.

¿En qué canales ver River vs. Gimnasia?

River vs. Gimnasia se disputará en el Estadio Monumental, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de las opciones de streaming en plataformas como Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde juegan River vs. Gimnasia?

TE PUEDE INTERESAR