River vs. Independiente Rivadavia se enfrentan por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026, este lunes 2 de marzo en el Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza, Argentina). ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Independiente Rivadavia y River Plate protagonizan este lunes un duelo que atraviesa dimensiones distintas en el panorama del fútbol argentino. Lejos del brillo constante que caracteriza a River, la ‘Lepra’ mendocina vive un momento histórico en la élite y encara este cruce con el liderazgo de su zona como carta de presentación.

Independiente Rivadavia llega a este cotejo con un inicio de temporada destacado: suma 16 puntos en la tabla de posiciones del Grupo B, producto de un rendimiento parejo y consistencia bajo la conducción de Alfredo Berti. El conjunto mendocino ha mostrado equilibrio entre ataque y defensa, con un récord positivo incluso fuera de casa

Para River, este partido marca un punto de inflexión tras un periodo turbulento: la salida de Marcelo Gallardo como entrenador ha sacudido los cimientos del equipo, que venía de resultados irregulares en el torneo local. En el adiós del ‘Muñeco’, sin embargo, el ‘Millonario’ logró una victoria por 3-1 ante Banfield que podría haberse convertido en un impulso anímico interesante, en medio de rumores sobre problemas en la interna.

Los antecedentes entre ambos equipos, aunque escasos en la era moderna, favorecen a Independiente Rivadavia en los cruces más recientes: en la semifinal de la Copa Argentina 2025, la ‘Lepra’ eliminó a River en los penales tras un 0-0 en el tiempo reglamentario, un resultado que todavía resuena entre los hinchas mendocinos.

El Malvinas Argentinas será testigo de una atmósfera caliente, con un operativo de seguridad reforzado que incluye a más de 800 agentes para garantizar la normalidad del espectáculo en un contexto en que la afición local evidencia entusiasmo por ver a su equipo frente a un grande del fútbol argentino.

Los pronósticos deportivos colocan a River con ligera ventaja en las cuotas, aunque no de manera abrumadora: en muchos casos, el triunfo visitante cotiza cercano al 2.38, mientras que la victoria de Independiente Rivadavia se paga alrededor de 3.15, reflejando un duelo abierto en las expectativas de mercado.

River Plate, con una producción goleadora baja en el torneo y apenas 10 puntos hasta el momento, necesita resultados que lo estabilicen en la tabla de posiciones y alivien la presión tras los cambios de timón en la dirección técnica. Independiente, en cambio, parece aferrarse a su solidez para seguir liderando con ambición.

Más allá de las estadísticas, el duelo tiene ingredientes emotivos: para Independiente Rivadavia es la oportunidad de consolidarse como protagonista del Apertura y mostrar que su paso por la Liga Profesional no es efímero. Para River, en plena reconstrucción, se trata de recuperar identidad y confianza lejos de Núñez.

River vs. Independiente Rivadavia: horarios del partido

El encuentro entre River vs. Independiente Rivadavia se disputará este lunes 2 de marzo en el Estadio Malvinas Argentinas, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

River vs. Independiente Rivadavia: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre River vs. Independiente Rivadavia estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá ver por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR