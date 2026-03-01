Hay tensión en el Medio Oriente y el fútbol no está al margen de esta problemáticas originada tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Y es que tras lo sucedido el pasado sábado 28 de febrero, la Federación de Fútbol de Qatar dio a conocer la suspensión de todas sus competiciones hasta nuevo aviso, decisión que puso en jaque uno de los partidos más esperados de marzo, el cual estaba pactado para jugarse el próximo viernes 27 en el Estadio Lusail: el encuentro entre Argentina vs. España, válido por la Finalissima.

“La Asociación de Fútbol de Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación”, se lee en el comunicado del máximo ente rector del balompié qatarí.

Como se recuerda, durante la madrugada del pasado sábado, mientras los habitantes de Irán dormían, las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel bombardearon el régimen de dicho país, denominando estas operaciones como la ‘Furia Épica’ y el ‘León Rugiente’, respectivamente. Como era de esperarse, este ataque puso en jaque al gobierno iraní por lo que supone un golpe militar de esta magnitud.

La Liga de Irán quedó suspendida tras los ataques de Israel y Estados Unidos. (Video: RT / Foto: Difusión)

En medio de las consecuencias de este brutal ataque, el fútbol se ha visto involucrado directa e indirectamente. Así como la medida de la Federación de Fútbol de Qatar, el ente encargado del fútbol iraní tomó la misma decisión horas después de lo acontecido, además de la paralización de toda actividad deportiva por motivos de seguridad.

Teherán, la capital de Irán, es el principal foco del conflicto y ha sido la ciudad más afectada tras estos bombardeos; sin embargo, no es la única. En respuesta, la Guardia Revolucionaria Iraní aplicó un contraataque en las bases militares de los Estados Unidos situadas en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes.

Irán reaccionó tras los ataques de Estados Unidos e Israel. (Foto: AFP)

¿Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España?

Estos ataques y la posterior decisión de la Federación de Fútbol de Qatar, han dejado en suspenso la realización de la Finalissima entre Argentina y España, encuentro que enfrenta a las vigentes campeonas de la Copa América y Eurocopa, respectivamente. Este partido también había generado especial atención porque iba a significar el enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Además del compromiso frente a la ‘Albiceleste’, el seleccionado español no afrontará el amistoso que tenía programado contra Egipto, el cual también iba a disputarse en el Estadio Lusail, pero el lunes 30 de marzo. En ese sentido, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está buscando un plan B para resolver este inconveniente con miras a la fecha FIFA.

Argentina es la vigente campeona de la Copa América. (Foto: AFA)

Ojo: todavía no hay un comunicado oficial sobre la suspensión de la Finalissima. No obstante, se espera que la UEFA y la CONMEBOL no tarden en oficializarlo, considerando el contexto que atraviesa Qatar por estos días. Está claro que la seguridad de las delegaciones están por encima de todo.

Se especula que una de las medidas sería trasladar el partido a otra sede. Europa parte con ventaja para albergar este duelo, tomando en cuenta la facilidad que cuenta dicho continente para la reorganización de un evento de esa magnitud. Otra opción es que sea en un país neutral, el cual deberá otorgar todas las garantías necesarias. Hay escaso margen de tiempo para que esto se concrete.

España venció a Inglaterra en la final y levantó al Eurocopa 2024. (Foto: Getty Images)

¿El Mundial está en riesgo tras los ataques a Irán?

A falta de cuatro meses para el inicio del Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, continúan ocurriendo hechos que ponen en alerta a los países participantes, luego de que hace una semana Guadalajara quedase en jaque tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el ‘Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

A tan poco tiempo para la justa mundialista, la FIFA se encuentra en el ojo de la tormenta y las redes sociales no han tardado en cuestionar la postura de su presidente Gianni Infantino. Recordemos que el italiano ha respaldado abiertamente a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y quien ha liderado el ataque norteamericano a Irán. No olvidemos que el seleccionado iraní está clasificado para la Copa del Mundo y su federación podría decidir no participar.

Donald Trump es muy cercano a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (Foto: Jim Watson / AFP)

