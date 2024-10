River vs Platense se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE se enfrentan este domingo 6 de octubre por la jornada 17 de la Liga Profesional Argentina. El partido, que se jugará el Estadio Ciudad de Vicente López, está programado para iniciar desde las 5:00 p.m. (hora de Perú y dos más en Argentina). La transmisión del encuentro se llevará a cabo por la señal exclusiva de ESPN, TNT Sports y vía streaming por Disney Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias el duelo.

Roberto Perfumo habló sobre River Plate. (Video: River Plate)