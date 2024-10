Platense vs. River se ven las caras en el estadio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires, por la jornada 17 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro está programado para jugarse este domingo 6 de octubre y es importante para el ‘Millonario’ y el ‘Calamar’. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo perdió en la última fecha del campeonato y necesita un triunfo para recuperarse. A continuación, revisa a qué hora juegan y en qué canales se podrá ver el compromiso.

River llega a este partido tras caer por 1-0 ante Talleres en el Estadio Monumental, por la pasada jornada de la Liga Profesional. El ‘Millonario’ fue sorprendido y la visita se llevó los tres puntos gracias a un gol del delantero Federico Girotti en el inicio del encuentro. Anteriormente, el conjunto de Gallardo había derrota por 1-0 a Colo Colo y había accedido a las semifinales de la Copa Libertadores.

Tras la derrota inesperada, que le quitó el invicto a Marcelo, River está concentrado en obtener una victoria y el DT colocaría a toda la artillería pesada. El posible once del ‘Millonario’ es el siguiente: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Ignacio Fernández; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Todavía lejos de la cima, que le pertenece a Vélez, y con la lesión de Maximiliano Meza y el nivel de Manuel Lanzini, Gallardo utilizaría a Mastantuono ante Platense. El juvenil argentino de 17 años ingresó desde el banquillo en los últimos tres partidos y cada vez se le ve más afianzado en el primer equipo. Es posible que sea titular este domingo en el Vicente López.

Platense, por su parte, llega a este compromiso tras empatar 1-1 con Racing Club en el Estadio Juan Domingo Perón (Avellaneda), por la pasada fecha de la Liga Profesional. En estos momentos, el ‘Calamar’ lleva un invicto de tres partidos, divididos en un triunfo y dos empates. Asimismo, tiene encendido a Guido Mainero, quien anotó en los últimos dos encuentros.

Cabe recordar que el último partido entre Platense y River se dio el 21 de mayo de 2023, por la Liga Profesional. Ese día, el ‘Millonario’ ganó por 2-1 con anotaciones de Miguel Borja y Nacho Fernández. Ronaldo Martínez había igualado el resultado. El encuentro de este domingo es importante para River, que está peleando por el título.





¿A qué hora juegan Platense vs. River?

Platense vs. River se jugará este domingo 6 de octubre desde las 7:00 p.m. en países como Argentina, Brasil y Uruguay. En Perú, Colombia y Ecuador se disputará dos horas más temprano, a las 5:00 p.m.; mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia, el choque empieza a las 6:00 p.m. No te lo puedes perder.





¿En qué canales ver Platense vs. River?

Platense vs. River será transmitido a través de ESPN Premium y en su plataforma streaming de Disney Plus en toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del esperado compromiso.





¿Dónde se jugará el Platense vs. River?





