River vs. Racing se enfrentan este jueves 2 de octubre, en el cruce válido por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Gigante de Arroyito, donde de los equipos con mejor presente en el país buscarán el boleto a semifinales. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

River busca recuperar su mejor nivel y, tras la eliminación de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras, necesita ganar en esta instancia de cuartos de final, ante un rival nada menor que pasa por un presente totalmente distinto en cuanto a términos futbolísticos.

En lo que respecta a la Copa Argentina, River solo eliminó un equipo de Primera División y lo hizo por penales, fue a Unión en la fase previa a los cuartos de final que jugará con la Academia, que cuenta con la dirección técnica de Gustavo Costas.

Previamente, el elenco ‘Millonario’, eliminó en primera ronda a Ciudad de Bolívar de la Tercera División (hoy pelea por el ascenso a Segunda) con un 2-0, y a San Martín de Tucumán por 3-0 en la segunda ronda.

Racing viene con un gran presente en plano internacional porque eliminó a Vélez Sarfield en Copa Libertadores, clasificando a la semifinales de la competencia, instancia donde se medirá ante Flamengo, buscando el boleto a la final.

En lo que respecta a la Copa Argentina, arrancó eliminando en primera fase a Santamarina de Tandil, equipo de Tercera División al cual derrotó 2 a 0. Luego eliminó a dos clubes de Primera División, en segunda ronda a San Martin de San Juan por 3 a 1, y en octavos de final a Deportivo Riestra por 3 a 0.

¿A qué hora juegan River vs. Racing?

River vs. Racing está programado para este jueves 2 de octubre desde las 4:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 6:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 5:00 p.m.; en México a las 3:00 p.m.; y en España a las 11:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver River vs. Racing?

River vs. Racing se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito, con la transmisión TyC Sports, el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Copa Argentina 2025. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

