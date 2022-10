River Plate vs. Rosario Central se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 26 en la Liga Profesional Argentina. El duelo se jugará este domingo 16 de octubre desde las 6:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental. El equipo ‘millonario’ parte con la misión de conseguir tres puntos en la despedida de Marcelo Gallardo como estratega principal. El ciclo del ‘Muñeco’ culminará luego de 8 años. Los canales encargados de transmitir el partido serán ESPN, Star Plus y TyC Sports. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto a través de Depor.com.





River Plate y una emotiva despedida de Marcelo Gallardo. (Twitter)





River Plate vs. Rosario Central: posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero; Pablo Solari y Miguel Borja.

Rosario Central: Servio; Martínez, Almada, Báez, Rodríguez; Tanlongo, Mac Allister, Ortiz, Buonanotte, Frias; Veliz.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR