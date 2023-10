River vs. Talleres EN VIVO: a qué hora juegan y cómo ver vía ESPN y Fútbol Libre TV

River vs. Talleres se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 8 de octubre de 2023 por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina en partido que se llevará a cabo en el estadio Monumental de la localidad de Núñez (Buenos Aires). El partido está programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.





Así luce el estadio Más Monumental de River Plate abarrotado. (Video: River Plate)





River vs. Talleres: posibles alineaciones





River: Armani; Herrera, P. Díaz, R. Funes Mori, Casco o Enzo Díaz; Enzo Pérez, Lanzini; Nacho Fernández o Aliendro, De la Cruz, Barco; Rondón.

Talleres: Herrera; Benavídez, Catalán, Suárez, Portillo; Ortegoza, Villagra; Vallejo, Garro, Sosa; y Depietri