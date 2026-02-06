River Plate recibirá a Tigre, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Argentina, en un duelo que definirá al nuevo líder del campeonato. Ambos clubes llegan invictos, tras dos victorias y un empate, por lo que el resultado resulta vital para sus nueva ubicaciones en la competición.

Los ‘Millonarios’ debutaron con triunfo de visita sobre Barracas Central, Luego, superó de local a Gimnasia y Esgrima La Plata. Además, el último fin de semana igualó sin goles ante Rosario Central en condición de visita.

Por su parte, Tigre llega a este importante duelo sin conocer la derrota, tras dos triunfos sobre Estudiantes Río Cuarto y Racing de Avellaneda. A estos resultados se le suma un empate de visita ante Belgrano de Córdoba.

Si bien existe favoritismo a favor de River Plate, por los importantes nombres de su plantel y la localía en el Monumental, los dirigidos por Marcelo Gallardo no pueden confiarse ante uno de los equipos más regulares en este inicio de temporada.

Marcelo Gallardo lleva 13 temporadas dirigiendo al 'Millonario'. (Foto: River Plate)

Este encuentro marcará el enfrentamiento de un ex River, Gonzalo ‘Pity’ Martínez, quien ahora es la gran figura de Tigre y buscará arruinarle la fiesta al club que defendió por más de ocho temporadas.

¿En qué canal ver River vs. Tigre?

La transmisión de este partido será a través de la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV u otras páginas sin la autorización para reproducir el evento.

¿Cuándo y qué hora River vs. Tigre?

Este partido, programado en el estadio Monumental de Buenos Aires, se jugará este sábado 7 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

