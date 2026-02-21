Este domingo 22 de febrero, River y Vélez se enfrentarán por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina en el Estadio José Amalfitani (Buenos Aires, Argentina). El equipo local llega como uno de los líderes e invicto en el campeonato, mientras que el conjunto millonario deberá buscar una victoria para mejorar su rendimiento y meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

River vs. Vélez : horarios del partido

El encuentro entre River Plate vs. Vélez Sarsfield se disputará este domingo 22 de febrero en el Estadio José Amalfitani (Buenos Aires, Argentina), válido por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El cotejo ha sido programado para iniciar a las 19:15 h (hora de Argentina), lo que equivale a 17:15 h en Perú, Colombia y Ecuador, y 21:15 h en España (hora CET).

River vs. Vélez : canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre River Plate vs. Vélez Sarsfield estará a cargo de ESPN Premium, disponible en Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica se podrá seguir por las señales autorizadas del pack fútbol y servicios de streaming asociados a la Liga Profesional.

¿Dónde ver River vs. Vélez en Perú?

En Perú, podrás ver el enfrentamiento a través de la señal de ESPN Premium y, en caso de tener servicios de streaming vinculados a la programación de la Liga Profesional, también por las plataformas que transmiten ese paquete.

¿Dónde ver River vs. Vélez en Argentina?

En Argentina, el partido será transmitido por ESPN Premium, tanto por televisión por cable como por las versiones de streaming incluidas en el Pack Fútbol de los servicios que operan en el país.

¿Dónde ver River vs. Vélez en Colombia?

En Colombia, la transmisión también está disponible con los canales y servicios que ofrecen ESPN Premium o los derechos del fútbol argentino para esa región, permitiéndote seguir el River Plate vs. Vélez Sarsfield.

¿Dónde ver River vs. Vélez en Ecuador?

En Ecuador, podrás disfrutar de River Plate vs. Vélez Sarsfield a través de las plataformas que incluyen ESPN Premium o los servicios de suscripción que transmiten el torneo argentino en esa zona.

¿Dónde ver River vs. Vélez en Chile?

En Chile, la transmisión del enfrentamiento estará igualmente a cargo de ESPN Premium y otros servicios de suscripción vinculados a la cobertura del fútbol argentino en ese país.

