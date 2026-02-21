Por segunda fecha consecutiva, Leandro Sosa fue elegido jugador del partido en Sporting Cristal y destacó el carácter del equipo tras el empate conseguido ante Universitario, un resultado que, si bien no colma las expectativas en la tabla, fortalece lo anímico de cara a lo que viene.

“Muchas gracias nuevamente por el reconocimiento. La verdad que estoy orgulloso por lo de hoy. No era el punto que queríamos, pero por cómo se dio el partido, sobre todo el primer tiempo, creo que al final es un punto que nos llena de orgullo y de energía positiva para lo que se viene”, señaló.

El futbolista resaltó la lucha colectiva y se hizo eco de una frase repetida por los hinchas: “No den por muerto a Sporting Cristal”. “Totalmente. Este grupo no se rinde. El empate creo es justo por lo que luchó el equipo hasta el final y logró conseguir por lo menos el empate”, agregó.

También valoró el impacto de los recambios: “Es parte del plantel que tenemos. Un plantel rico, todo el que juega tiene que hacerlo bien. Él que está adentro sabe que hay competencia interna y el que entra sabe que tiene que hacerlo bien. En este caso, el equipo mejoró y eso nos deja contentos por todos lo que entraron y lo que siguieron jugando”.

Pensando en el próximo reto, Leandro Sosa fue claro: “Por ahí en la tabla, capaz no es un punto tan bueno, pero sí en lo anímico, mentalmente el equipo se va bien hoy, el martes tenemos una final para nosotros y la institución que tenemos que sacar adelante como sea y creo que esto es un embión anímico gigante para todos como la hinchada que esta vez no dejó de alentar los 90 minutos y por lo menos se logró el empate”

Finalmente, reconoció aspectos por corregir: “Hay que mejorar en todo: definición, defensa, no volvernos a convertir. Pero vamos en camino, en crecimiento, y esperamos empezar a conseguir los resultados de victorias que queremos”.