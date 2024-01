Boca vs. Talleres juegan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS el sábado 20 por un amistoso que se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El partido, que será provechoso para ambos equipos antes del comienzo de la Primera División de Argentina, dará inicio a las 9:30 p.m. (hora argentina, dos horas menos en Perú) y será transmitido a través de Star Plus. El equipo liderado por el peruano Luis Advíncula tiene como objetivo mejorar su desempeño este año, obtener buenos resultados y buscar la participación en torneos internacionales.

Se aproxima el inicio de la Primera División y la Copa Argentina, lo que impulsa a los equipos a reforzar y afinar sus plantillas para llegar en óptimas condiciones a las respectivas competiciones. Boca, en particular, buscará ganar ritmo antes del debut de Diego Martínez como entrenador. Según lo observado en la práctica del viernes, Martínez planea mantener un esquema táctico 4-3-1-2 con un enganche, la misma formación que ha probado en las últimas tres semanas.

La novedad es la convocatoria de Edinson Cavani, quien regresa después de no haber jugado desde el año pasado, dedicando la pretemporada al trabajo individual en su forma física. Respecto al equipo, Martínez contempla realizar un único cambio en comparación con el once que disputó el sábado pasado en la victoria por 1-0 ante Gimnasia y Tiro en Salta. Luis Advíncula, quien no fue convocado para preservarlo, será reemplazado por Lucas Blondel.

En un contexto diferente, Talleres vivió un 2023 positivo al asegurar su clasificación a la Copa Libertadores y finalizar en la segunda posición de la Liga Profesional. Actualmente, se encuentra en la etapa de preparación para la próxima temporada bajo la dirección de Walter Ribonetto, quien asumió el cargo después de su paso por la Reserva y la salida de Javier Gandolfi.

Este nuevo desafío para el entrenador implica enfrentarse a su antiguo equipo. El equipo ha participado en una serie de partidos amistosos contra Cobreloa de Chile, logrando victorias por 6-0 y 3-0. Además, previamente se enfrentó a Argentino de Monte Maíz en un encuentro que concluyó con un empate sin goles.





¿A qué hora juega Boca vs. Talleres?

El enfrentamiento entre Boca vs. Talleres está programado para este sábado 20 de enero como parte de un amistoso previo al inicio de los partidos oficiales en Argentina. El partido comenzará a las 9:30 de la noche, hora de Argentina, Chile y Uruguay. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el horario varía en diferentes países. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro iniciará dos horas antes, a las 7:30 p.m. En México, el partido comenzará a las 6:30 de la tarde.





¿Dónde ver Boca vs. Talleres?

Si deseas no perderte ningún minuto del partido entre Boca y Talleres, podrás disfrutar de la transmisión a través de la señal de Star Plus en toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.





Boca vs. Talleres: posibles alineaciones

Boca: Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcelo Saracchi; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Juan Rodriguez, Francisco Saavedra; Juan Portillo, Luis Sequeira; Luis Angulo, Ulises Ortegoza, Ramón Sosa; Nahuel Bustos.





¿Dónde juegan Boca vs. Talleres?

El partido entre Boca y Talleres, en un amistoso previo al inicio de la Copa Liga, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, situado en el barrio Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba, Argentina. Con una capacidad para 57,000 espectadores, es el segundo estadio más grande del país después del Estadio Monumental de Buenos Aires. Los aficionados argentinos se reunirán allí para respaldar a sus equipos en este enfrentamiento que se espera que sea todo menos amistoso.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR