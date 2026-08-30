Jorge Sampaoli volvió a quedarse sin equipo. El entrenador argentino, de 66 años, terminó este domingo su breve paso por Talleres de Córdoba, apenas siete partidos después de asumir el cargo. El empate sin goles frente a Central Córdoba, por la séptima jornada del Torneo Clausura argentino, marcó el cierre de una historia que comenzó con expectativas y terminó antes de lo previsto.

Talleres hizo oficial la salida del técnico y de los integrantes de su comando técnico luego de una campaña que nunca encontró el rumbo. El conjunto cordobés apenas consiguió cinco puntos en siete fechas y ocupa el último lugar de la Zona A, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

La llegada de Sampaoli había sido una apuesta fuerte de la institución. El entrenador, reconocido por su particular manera de entender el fútbol y por su exigencia para implementar una idea de juego, tenía el desafío de cambiar la situación de Talleres. Sin embargo, los resultados fueron adversos desde el comienzo y el crédito se fue agotando rápidamente.

El 0-0 ante Central Córdoba terminó siendo el último capítulo. Talleres volvió a tener dificultades para traducir su propuesta en situaciones concretas de gol y dejó pasar otra oportunidad para comenzar a salir del fondo de la clasificación.

Sampaoli no pudo cambiar la historia de Talleres

La salida del entrenador se produjo en medio de un escenario que ya venía generando cuestionamientos. La escasez de triunfos y la posición del equipo en la tabla aumentaron la presión sobre el comando técnico, pese a que dentro del plantel todavía existían voces que respaldaban el proceso.

Después del empate ante Central Córdoba, el arquero Ezequiel Unsain defendió públicamente el trabajo realizado durante la semana. “Nos duele no poder plasmar el esfuerzo que hacemos durante la semana, le vamos a encontrar la vuelta, que la gente se quede tranquila”, manifestó.

Las palabras del guardameta, sin embargo, no fueron suficientes para cambiar la decisión de la dirigencia. Talleres decidió poner punto final al ciclo de Sampaoli y ahora deberá encontrar un nuevo entrenador que pueda revertir una campaña que comenzó de manera complicada.

Un final distinto para Sampaoli

Hay, además, un detalle particular en la salida del técnico argentino. Talleres informó que Sampaoli y los integrantes de su cuerpo técnico recibirán únicamente los honorarios correspondientes hasta el último día de trabajo.

De acuerdo con el comunicado de la institución, la decisión responde al deseo de respetar el compromiso asumido entre ambas partes. De esta manera, Sampaoli no cobrará una indemnización por el tiempo que quedaba pendiente de su contrato.

El aspecto económico no es menor cuando se habla del entrenador. A lo largo de su carrera, algunas de sus salidas anticipadas estuvieron acompañadas por cuestionamientos relacionados con las compensaciones económicas pactadas tras sus desvinculaciones.

En esta oportunidad, la historia será diferente. Sampaoli dejará Talleres sin una indemnización adicional y después de dirigir solamente siete encuentros oficiales.

¿Y ahora qué viene para Sampaoli?

El argentino vuelve a quedar disponible para escuchar propuestas. Su recorrido incluye experiencias en Argentina, Chile, Brasil, España, Francia y también en el fútbol peruano.

Sampaoli dirigió a clubes peruanos durante una etapa anterior de su carrera: estuvo al frente de Coronel Bolognesi de Tacna y Sporting Cristal, experiencias que formaron parte de sus primeros años como entrenador profesional antes de consolidarse internacionalmente.

Ahora, con su ciclo en Talleres terminado, el técnico deberá decidir cuál será el siguiente paso de una carrera que lo llevó incluso a dirigir a la selección de Argentina y a disputar un Mundial.

Por ahora, su futuro es una incógnita. Y, después de una experiencia tan corta en Córdoba, cualquier posibilidad vuelve a estar sobre la mesa.

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