Argentina vs. Australia se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este jueves 15 de junio, en el marco de un amistoso internacional. El encuentro se realizará en el Workers’ Stadium (Pekín) y arrancará desde las 7:00 a.m. (hora peruana y 9:00 a.m. en horario argentino), bajo la transmisión de los canales TV Pública, TyC Sports y Fútbol Libre para todos los países de América Latina. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor. No te lo pierdas.

Argentina vs. Australia: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez.

Australia: Joe Gauci; Jordan Bos, Joel King, Ryan Strain, Harry Souttar; Riley Mcgree, Kye Rowles, Keanu Baccus; Connor Metcalfe, Brandon Borrello, Jamie Maclaren.

Argentina se prepara para enfrentar a Australia este jueves. (Video: Argentina)