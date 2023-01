Zlatan Ibrahimovic es considerado como uno de los jugadores más destacados del mundo. Con 41 años de edad, ha participado en Mundial y todavía sigue vigente en el fútbol. En una entrevista, se animó a recordar lo que fue la final de Qatar 2022 donde mencionó a Kylian Mbappé y también a Lionel Messi. Otro detalle es que se mostró inconforme con los jugadores de la Selección de Argentina.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar”, aseguró Ibrahimovic en declaraciones al medio France Inter. Además, agregó que lamenta lo que tuvo que vivir el francés Kylian Mbappé, “porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste, pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro”.

Zlatan le puso picante a sus palabras y expresó que no está “preocupado por Mbappé”, sino que esto se enfoca más en el resto de jugadores de la Selección de Argentina. Para el sueco, Messi es quien más se lo merecía porque siente que sus compañeros no mostraron la mejor actitud.

“Por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar”, sentenció. “Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer porque no se gana así”, cerró.





Zlatan respaldó a Messi antes de la final

Zlatan Ibrahimovic y Lionel Messi fueron compañeros en Barcelona y aquí también se creo una gran relación de respeto. El experimentado delantero reconoció, antes de la final, que Argentina siempre fue uno de sus candidatos a quedarse con el Mundial Qatar 2022.

“Creo que ya está escrito quién va a ganar, y ya saben a quién me refiero. Creo que Messi levantará el trofeo, ya está escrito”, dijo ‘Ibra’, que estuvo con Suecia en dos Mundiales, en 2002 y 2006, y que por estos días se recupera de una lesión en la rodilla que lo alejó de los campos.





